Horóscopo do dia (05/04): previsão do seu signo para hoje, sexta

Confira a previsão do horóscopo para seu signo hoje, sexta, 5 de abril (05/04). Veja abaixo as dicas para cada posição do Zodíaco para o signo solar. O destaque astral é o encontro Lua-Marte-Saturno.

Horóscopo de hoje para Virgem (23 de Agosto a 22 de Setembro)

As parcerias tendem a amadurecer e se fortalecer. O setor íntimo recebe a influência de Vênus, podendo favorecer lazeres introspectivos e em grupos seletos, enquanto lhe faz buscar experiências que tragam conforto emocional.

Horóscopo de hoje para Libra (23 de Setembro a 22 de Outubro)

Busque estruturar seu dia a dia, visto o encontro entre Lua, Marte e Saturno no setor das rotinas. As relações tendem a vivenciar um momento de maior sinergia afetiva, enquanto as parcerias criativas tomam corpo e favorecem um cotidiano prazeroso.

Horóscopo de hoje para Escorpião (23 de Outubro a 21 de Novembro)

Tente conciliar prazeres e demandas. O dia a dia pode ficar mais harmonioso frente à passagem de Vênus no setor das rotinas, visto que você tende a ficar cuidadosa com o ambiente que lhe cerca e as relações desenvolvidas no cotidiano.

Horóscopo de hoje para Sagitário (22 de Novembro a 21 de Dezembro)

Tente manter em dia suas responsabilidades, conciliando produtividade e eficácia na gestão do dia a dia. Com Vênus no setor social, lazeres culturais tendem a ganhar evidência, o que fortalece suas redes e ajuda com experiências prazerosas em grupo.

Horóscopo de hoje para Capricórnio (22 de Dezembro a 19 de Janeiro)

Sua capacidade de argumentação tende a se fortalecer agora, mas é importante evitar arbitrariedades. Vênus ingressa na área familiar, podendo promover um envolvimento prazeroso na gestão da vida doméstica e na interação com o entorno imediato, o que eleva a qualidade da rotina.

Horóscopo de hoje para Aquário (20 de Janeiro a 18 de Fevereiro)

Procure se manter prudente na gestão financeira. Sua postura tende a se revestir de carisma e gentileza com o ingresso de Vênus no setor comunicativo, o que favorece a harmonia nos relacionamentos e a fruição de lazeres culturais.