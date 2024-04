Horóscopo do dia (02/04): previsão do seu signo para hoje, terça

Veja o horóscopo de todos os signos do Zodíaco para esta terça, 2 de abril Crédito: Arte POVO

Horóscopo de hoje para Gêmeos (21 de Maio a 20 de Junho) Convém valorizar contatos pontuais que agreguem conhecimento, como sugere a harmonia lunar com Júpiter e Urano. Procure reduzir a exposição social e assumir uma postura emocionalmente discreta com a Lua Minguante tensionada a Sol e Mercúrio, buscando se aperfeiçoar perante suas redes.

Horóscopo de hoje para Câncer (21 de Junho a 22 de Julho) Busque valorizar contribuições inovadoras. Com Lua Minguante em tensão Sol e Mercúrio, as parcerias de trabalho tendem a ficar em revisão, o que lhe ajuda a assumir medidas que lhe ajudem a resolver os problemas e a afinar estratégias conjuntas de atuação.

Horóscopo de hoje para Leão (23 de Julho a 22 de Agosto) Procure conciliar tradição e inovação, a fim de obter resultados arrojados. A Lua Minguante pode pedir uma redução no ritmo de vida com o intuito de repor energias e fazer mudanças que elevem a qualidade do dia a dia, visto suas tensões com Sol e Mercúrio.