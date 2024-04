Horóscopo do dia (31/03): previsão do seu signo para hoje, domingo

Confira a previsão do horóscopo para todos os signos hoje, domingo, 31 de março (31/03); veja dicas, oportunidades e com o que tomar cuidado para cada posição do Zodíaco

Seu coração precisa de paz. Por isso, tente se preservar de influências externas e valorizar ambientes tranquilos e companhias seletas. Você tende a ter momentos de quietude nessa jornada, em que as energias de Sol, Lua e Mercúrio se conectam no circuito de crise.

Busque reconhecer seus erros. Bom senso e ideias originais tendem a lhe guiar frente às demandas do dia a dia, o que lhe deixa de bem com a vida, já que Lua, Sol e Mercúrio harmonizam o setor espiritual e seu signo. Tente exercitar a resiliência ao se deparar com os problemas.

Horóscopo de hoje para Gêmeos (21 de Maio a 20 de Junho)

Busque não negligenciar suas demandas em casa e no trabalho, como alertam os Vênus e Saturno. Sua postura tende a ser marcada pela sociabilidade, o que lhe ajuda a se engajar em atividades que favoreçam os intercâmbios culturais, visto a harmonia entre Sol, Lua e Mercúrio.

Horóscopo de hoje para Câncer (21 de Junho a 22 de Julho)

Chegou a hora de dinamizar o cotidiano profissional, visto que a Lua se harmoniza com o Sol e Mercúrio no circuito do trabalho, ampliando a criatividade. No entanto, busque conciliar seus desejos com um plano de ação que considere as dificuldades.

Horóscopo de hoje para Leão (23 de Julho a 22 de Agosto)

Busque se fortalecer. A harmonia lunar com Sol e Mercúrio pode lhe motivar a se engajar em atividades que lhe elevem espiritualmente. No entanto, a tensão lunar com Vênus e Saturno tende a lhe confrontar com dramas existenciais.