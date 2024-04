Horóscopo do dia (17/03): previsão do seu signo para hoje, domingo

Confira a previsão do horóscopo para todos os signos hoje, domingo, 17 de março (17/03); veja dicas, oportunidades e com o que tomar cuidado para cada posição do Zodíaco

Horóscopo de hoje para Áries (21 de Março a 19 de Abril)

A Lua ingressa no setor doméstico e pode lhe conectar às suas raízes familiares, fazendo-lhe valorizar situações que deem estabilidade emocional. No entanto, a tensão com Mercúrio pode indicar desafios comunicativos que demandam um discurso mais conciliador.

Horóscopo de hoje para Touro (20 de Abril a 20 de Maio)

A tensão com Mercúrio pode pedir discrição sobre os desafios pessoais, buscando preservar sua intimidade. Com a Lua na área comunicativa em equilíbrio com Saturno e Vênus, a tendência é que você harmonize o discurso na interação com suas redes e a buscar relações duradouras.