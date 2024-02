Horóscopo do dia (13/02): previsão do seu signo para hoje, terça

Confira a previsão do horóscopo para todos os signos hoje, terça, 13 de fevereiro (13/02); veja dicas, oportunidades e com o que tomar cuidado para cada posição do Zodíaco

Devido a Júpiter tensionado, busque não se deixar dominar por seus talentos. Seu poder de ação tende a ser direcionado para os empreendimentos profissionais com Marte na casa do trabalho, contando com um apurado senso estratégico, o que lhe ajuda a aproveitar melhor os cenários de mudança.

Confira a previsão do horóscopo para seu signo hoje, terça, 13 de fevereiro (13/02). Veja abaixo as dicas para cada posição do Zodíaco para o signo solar. O destaque astral é o encontro entre Marte e Plutão.

Horóscopo de hoje para Gêmeos (21 de Maio a 20 de Junho)

Marte ingressa na casa espiritual e encontra Plutão, podendo promover uma energia intensa em busca de transformações e lhe ajudem a expandir sua vida. Mas é importante conciliar a necessidade de ultrapassar limites com uma compreensão profunda do mundo interior.

Horóscopo de hoje para Câncer (21 de Junho a 22 de Julho)

Busque moderar a relação entre o público e o privado. O encontro entre Marte e Plutão no setor íntimo pode destacar seu potencial de transformação frente às áreas que demandam transformação em sua vida, enquanto aflora seus instintos na fruição de prazeres.

Horóscopo de hoje para Leão (23 de Julho a 22 de Agosto)

Cuidado com disputas de poder, devido a Júpiter tensionado. Suas energias tendem a ser direcionadas para dinamizar as parcerias com a entrada de Marte na casa dos relacionamentos, enquanto faz você buscar uma conexão profunda com quem você tanto gosta.

Horóscopo de hoje para Virgem (23 de Agosto a 22 de Setembro)

Procure evitar radicalismos e analisar os riscos antes de agir. Com a entrada de Marte no setor do cotidiano, sua postura tende a ganhar proatividade e dinamismo na gestão do dia a dia, ao mesmo tempo em que você se permite situações de mudança, visto o encontro com Plutão.

Horóscopo de hoje para Libra (23 de Setembro a 22 de Outubro)

Tente não deixar que seus impulsos lhe façam cometer imprudências patrimoniais. Suas paixões tendem a aflorar com a entrada de Marte no setor dos prazeres e seu encontro com Plutão, o que lhe faz vivenciar os acontecimentos de maneira instintiva.

Horóscopo de hoje para Escorpião (23 de Outubro a 21 de Novembro)

É importante evitar agir sem o consenso do entorno imediato. O lar tende a se dinamizar com Marte no setor familiar, pois você direciona as energias em prol da gestão da rotina doméstica, enquanto que o encontro com Plutão pode promover mudanças importantes.