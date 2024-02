Horóscopo do dia (11/02): previsão do seu signo para hoje, domingo

Confira a previsão do horóscopo para todos os signos hoje, domingo, 11 de fevereiro (11/02); veja dicas, oportunidades e com o que tomar cuidado para cada posição do Zodíaco

Confira a previsão do horóscopo para seu signo hoje, domingo, 11 de fevereiro (11/02). Veja abaixo as dicas para cada posição do Zodíaco para o signo solar. O destaque astral é o encontro lunar com Saturno e Netuno.

Horóscopo de hoje para Gêmeos (21 de Maio a 20 de Junho)

Abordagens arrojadas tendem a lhe ajudar a encarar as dificuldades com a ajuda de Júpiter e Urano. O exercício disciplinado das suas aptidões podem contribuir com seu aprimoramento profissional, enquanto você busca equilibrar responsabilidades e prazeres.

Horóscopo de hoje para Câncer (21 de Junho a 22 de Julho)

Busque engajar seu círculo de confiança em suas vivências. A tendência é que você valorize as experiências pelo aprendizado que elas lhe proporcionam, especialmente se relacionadas aos seus valores e habilidades, devido ao encontro lunar com Saturno e Netuno na área espiritual.

Horóscopo de hoje para Leão (23 de Julho a 22 de Agosto)

Suas ambições podem se elevar e isso lhe motiva a trilhar caminhos profissionalmente interessantes. O encontro lunar com Saturno e Netuno no setor íntimo tende a nutrir sua inteligência emotiva, o que ajuda você a lidar com assuntos complexos e que demandam aprofundamento.

Horóscopo de hoje para Virgem (23 de Agosto a 22 de Setembro)

Com a Lua junto a Saturno e Netuno na casa dos relacionamentos, as parcerias podem vivenciar momentos de cumplicidade, o que ajuda a alinhar os interesses. Esse amadurecimento tende a ajudar a dar passos importantes rumo à consolidação de alianças, visto a harmonia com Júpiter e Urano.

Horóscopo de hoje para Libra (23 de Setembro a 22 de Outubro)

Procure buscar o fortalecimento íntimo. Seu envolvimento na gestão do dia a dia pode se intensificar frente ao encontro lunar com Saturno e Netuno no setor do cotidiano, o que contribui com uma rotina mais estruturada e que concilia as responsabilidades com ações que promovem bem-estar.

Horóscopo de hoje para Escorpião (23 de Outubro a 21 de Novembro)

Tente se manter seletiva, mas sem se fechar para novas abordagens. A coletividade pode pedir comprometimento solidário frente ao encontro lunar com Saturno e Netuno na casa social, o que demanda exercício analítico que lhe ajuda a avaliar a relevância dos afazeres.