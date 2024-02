Horóscopo do dia (05/02): previsão do seu signo para hoje, segunda

Confira a previsão do horóscopo para todos os signos hoje, segunda, 5 de fevereiro (05/02); veja dicas, oportunidades e com o que tomar cuidado para cada posição do Zodíaco

A Lua no segmento espiritual pode pedir privacidade e transformação do ponto de vista íntimo. Este momento astrológico tende a favorecer intercâmbios intelectuais ao aflorar seu lado empático nas interações em rede, visto que Mercúrio adentra a casa das amizades.

Confira a previsão do horóscopo para seu signo hoje, segunda, 5 de fevereiro (05/02). Veja abaixo as dicas para cada posição do Zodíaco para o signo solar. O destaque astral é Mercúrio interferindo no Zodíaco.

Horóscopo de hoje para Gêmeos (21 de Maio a 20 de Junho)

Sua postura colaborativa tende a contribuir com a articulação de parcerias. O momento pode promover expansão dos horizontes intelectuais com Mercúrio na casa espiritual, o que leva ao autoaprimoramento nos estudos e do ponto de vista existencial.

Horóscopo de hoje para Câncer (21 de Junho a 22 de Julho)

Busque zelar por bem-estar e adotar uma postura otimista perante a vida. Os processos reflexivos tendem a ser favorecidos com Mercúrio no setor íntimo, o que contribui com o amadurecimento de questões importantes e o autoaprimoramento frente aos desafios.

Horóscopo de hoje para Leão (23 de Julho a 22 de Agosto)

O céu da semana tende a favorecer os intercâmbios e as negociações, visto que Mercúrio na casa dos relacionamentos pode lhe motivar a buscar entendimento com as pessoas do entorno. Tente depurar o círculo de amizades e fortalecer os laços de confiança.

Horóscopo de hoje para Virgem (23 de Agosto a 22 de Setembro)

Sua capacidade de organização pode ser favorecida agora, o que leva a mudanças que melhoram a gestão do dia a dia, já que Mercúrio ingressa no setor do cotidiano. Tente aprimorar a convivência com as pessoas próximas e renovar as parcerias.

Horóscopo de hoje para Libra (23 de Setembro a 22 de Outubro)

A empatia promovida pela Lua no eixo comunicação-cotidiano pode aflorar sinergia emotiva com as pessoas próximas. Momento favorável para engajar em temas ligados à coletividade e estímulos intelectuais nas conexões em rede, visto que Mercúrio adentra na casa social.

Horóscopo de hoje para Escorpião (23 de Outubro a 21 de Novembro)

Suas habilidades criativas tendem a aflorar. O momento pode destacar o ingresso de Mercúrio na área familiar, direcionando seu olhar para a vida doméstica, o que contribui com o planejamento da rotina e ajuda a fazer acordos com os relacionamentos.