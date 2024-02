Horóscopo do dia (29/01): previsão do seu signo para hoje, segunda

Confira a previsão do horóscopo para todos os signos hoje, segunda, 29 de janeiro (29/01); veja dicas, oportunidades e com o que tomar cuidado para cada posição do Zodíaco

Tente fazer uma revisão de seus ideais. O momento pode lhe deixar seletiva do ponto de vista interpessoal, dando coesão ao círculo de confiança e ajudando você vivenciar experiências cúmplices, visto a Lua no eixo social-íntimo e sua fase minguante.

Procure aproveitar para revisar seu desempenho profissional. Este momento astrológico tende a favorecer uma redução do ritmo de vida para dar atenção às necessidades básicas e ao bem-estar, considerando a Lua no eixo cotidiano-espiritual e sua fase minguante.

Confira a previsão do horóscopo para seu signo hoje, segunda, 29 de janeiro (29/01). Veja abaixo as dicas para cada posição do Zodíaco para o signo solar. O destaque astral é a Lua influindo no Zodíaco.

Horóscopo de hoje para Gêmeos (21 de Maio a 20 de Junho)

Procure aperfeiçoar a gestão das finanças. Você tende a ficar mais acolhedora nos relacionamentos, favorecendo com mudanças que refinam a convivência no dia a dia, visto a Lua no eixo família-relacionamentos e sua fase minguante.

Horóscopo de hoje para Câncer (21 de Junho a 22 de Julho)

É preciso promover acordos com o entorno imediato. O momento tende a favorecer os processos de revisão das rotinas e lhe fazer melhorar a interlocução com as pessoas do entorno, visto a Lua no eixo comunicação-cotidiano e sua fase minguante.

Horóscopo de hoje para Leão (23 de Julho a 22 de Agosto)

Uma postura prática na vida doméstica e profissional pode aflorar, o que lhe ajude a articular acordos com o entorno imediato, visto a Lua no eixo material-social e sua fase minguante. É importante ajustar as rotinas.

Horóscopo de hoje para Virgem (23 de Agosto a 22 de Setembro)

Procure refletir sobre a relevância de suas redes. O momento astrológico pode favorecer revisões voltadas a aperfeiçoar a vida privada e a convivência com as pessoas próximas, visto a Lua entre seu signo e a área familiar, e sua fase minguante nesse período.

Horóscopo de hoje para Libra (23 de Setembro a 22 de Outubro)

É preciso refinar a interlocução com o entorno imediato. O céu da semana pode promover reflexões em prol do autoconhecimento e da cura interior, considerando a Lua entre o setor de crise e o das ideias, além da sua fase minguante nesse período.

Horóscopo de hoje para Escorpião (23 de Outubro a 21 de Novembro)

Procure promover reflexões conjuntas para aperfeiçoar os processos, visto que a Lua passa pela fase minguante. Este momento pode favorecer ações colaborativas para fazer frente aos aspectos práticos do dia a dia.