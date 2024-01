Horóscopo do dia (08/01): previsão do seu signo para hoje, segunda

Confira a previsão do horóscopo para todos os signos hoje, segunda, 8 de janeiro (08/01); veja dicas, oportunidades e com o que tomar cuidado para cada posição do Zodíaco

A mente tende a se expandir rumo a horizontes mais amplos com a entrada de Mercúrio na área espiritual e seu encontro com Marte, o que lhe deixa mais confiante e dedicada. Este momento astrológico tende a lhe fazer aperfeiçoar o trato interpessoal e renovar os vínculos.

Com Mercúrio ingressando na casa profissional e se aproximando de Marte, seu desempenho no trabalho tende a se elevar. O céu da semana pode indicar um momento de transformação interior, o que lhe ajuda a se libertar de certas ideias e se renovar.

Horóscopo de hoje para Gêmeos (21 de Maio a 20 de Junho)

Seu senso estratégico tende a se fortalecer enquanto se encara as dificuldades, visto que Mercúrio ingressa no setor íntimo, aproximando-se de Marte. O momento astrológico tende a promover renovação nos projetos e parcerias de trabalho.

Horóscopo de hoje para Câncer (21 de Junho a 22 de Julho)

As parcerias podem se mostrar estimulantes frente ao encontro de Mercúrio com Marte no setor dos relacionamentos. Um desejo de renovação tende a aflorar nesta fase, o que contribui com a otimização das rotinas e a promoção de bem-estar.

Horóscopo de hoje para Leão (23 de Julho a 22 de Agosto)

O céu da semana tende a destacar um momento oportuno para transformar seu círculo de relacionamentos, o que o torna mais coeso. As rotinas podem ganhar maior movimentação, seja do ponto de vista mental ou do prático.

Horóscopo de hoje para Virgem (23 de Agosto a 22 de Setembro)

Com Mercúrio ingressando na casa social e logo encontrando Marte, a interação com as pessoas próximas tende a ficar mais aprazível. Este momento tende a despertar suas habilidades interpessoais, o que contribui com a renovação dos vínculos no círculo íntimo.

Horóscopo de hoje para Libra (23 de Setembro a 22 de Outubro)

O ambiente doméstico tende a ficar dinâmico com Mercúrio ingressando na área familiar e encontrando Marte. Pode haver um um despertar de ideias nesta fase, favorecendo a gestão do dia a dia e os relacionamentos desenvolvidos nesse âmbito.

Horóscopo de hoje para Escorpião (23 de Outubro a 21 de Novembro)

Você tende a passar a investir em seu bem-estar e nos aspectos aprazíveis da vida, o que demanda senso de economia. Sua postura pode ser marcada pelo discurso dinâmico e persuasivo, visto que Mercúrio ingressa na área comunicativa e encontra Marte.