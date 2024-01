Horóscopo do dia (11/12): previsão do seu signo para hoje, segunda

Confira a previsão do horóscopo para todos os signos hoje, segunda, 11 de dezembro (11/12); veja dicas, oportunidades e com o que tomar cuidado para cada posição do Zodíaco

Confira a previsão do horóscopo para seu signo hoje, segunda, 11 de dezembro (11/12). Veja abaixo as dicas para cada posição do Zodíaco para o signo solar. O destaque astral é Mercúrio retrógrado.

Horóscopo de hoje para Gêmeos (21 de Maio a 20 de Junho)

Procure rever seus investimentos com Mercúrio retrógrado no setor patrimonial. O momento astrológico tende a motivar o engajamento nas responsabilidades do dia a dia, o que fortalece sua capacidade gestora, ambições e parcerias.

Horóscopo de hoje para Câncer (21 de Junho a 22 de Julho)

As parcerias devem ser revistas com Mercúrio retrógrado na casa dos relacionamentos. Este momento tende a promover bem-estar pessoal, o que ajuda a elevar a qualidade do dia a dia e a fruição do lado prazeroso da vida.

Horóscopo de hoje para Leão (23 de Julho a 22 de Agosto)

Neste momento, é fundamental cuidar da vida privada, buscando fortalecer sua relação com o lar e renovar os vínculos interpessoais. Procure revisar e aprimorar o dia a dia, visto Mercúrio retrógrado na área do cotidiano.

Horóscopo de hoje para Virgem (23 de Agosto a 22 de Setembro)

Tente revisar a forma como você age fora do círculo íntimo, já que Mercúrio retrograda na casa social. Sua capacidade de articulação interpessoal pode evidenciar, contribuindo com a renovação dos vínculos familiares, visto a fase nova da Lua na área doméstica.

Horóscopo de hoje para Libra (23 de Setembro a 22 de Outubro)

Convém ajustar a rotina doméstica, visto que Mercúrio retrograda na área familiar. Este momento astrológico tende a ser de maior produtividade, o que ajuda com a gestão prática do dia a dia e dá impulso a novos projetos.

Horóscopo de hoje para Escorpião (23 de Outubro a 21 de Novembro)

É preciso rever prioridades e ajustar o discurso, visto Mercúrio retrógrado na casa das ideias. O momento astrológico tende a lhe deixar mais solta na gestão dos recursos humanos e patrimoniais, o que beneficia a vida em comunidade.