Horóscopo do dia (07/12): previsão do seu signo para hoje, quinta

Confira a previsão do horóscopo para seu signo hoje, quinta, 7 de dezembro (07/12). Veja abaixo as dicas para cada posição do Zodíaco para o signo solar. O destaque astral é a tensão lunar com Saturno.

Horóscopo de hoje para Áries (21 de Março a 19 de Abril)

Procure estabelecer acordos com as pessoas do entorno. Sua capacidade de ajuste tende a se ampliar frente a situações de mudança que impactam no dia a dia. Contudo, Netuno tensionado pode pedir cautela agora.

Horóscopo de hoje para Touro (20 de Abril a 20 de Maio)

É importante selecionar seus contatos e se expor com critério, buscando valorizar experiências estimulantes. A expressão criativa tende a aflorar com a Lua no setor dos prazeres, mas pode encontrar barreiras no meio social, visto a tensão lunar com Saturno.