Horóscopo do dia (06/11): previsão do seu signo para hoje, segunda

Veja o horóscopo de todos os signos do Zodíaco para esta segunda, 6 de novembro Crédito: Arte O POVO

Horóscopo de hoje para Sagitário (22 de Novembro a 21 de Dezembro) Mercúrio pode nutrir sua objetividade ao se deslocar para seu signo, enquanto Vênus na casa das amizades destaca seu carisma. Como a tendência é que ocorra um confronto com valores e crenças, isso acaba levando à transformação pessoal, visto a Lua no eixo espiritual-crise, da fase minguante à nova.

Horóscopo de hoje para Capricórnio (22 de Dezembro a 19 de Janeiro) As dificuldades devem ser analisadas com objetividade com Mercúrio na área de crise, enquanto Vênus na casa profissional pode lhe fazer ter prazer pelo trabalho. Momento positivo para aprofundar os vínculos afetivos, visto a Lua no eixo íntimo-amizades, da fase minguante à nova.

Horóscopo de hoje para Aquário (20 de Janeiro a 18 de Fevereiro) É preciso se mostrar aberta ao diálogo e às trocas culturais, já que Mercúrio se desloca para a área das amizades e Vênus para a espiritual. Procure aprimorar as parcerias e impulsionar novos projetos, visto a Lua no eixo relacionamentos-trabalho, entre as fases minguante e nova.