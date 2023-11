Horóscopo do dia (01/11): previsão do seu signo para hoje, quarta

Confira a previsão do horóscopo para todos os signos hoje, quarta, 1º de novembro (01/11); veja dicas, oportunidades e com o que tomar cuidado para cada posição do Zodíaco

Horóscopo de hoje para Áries (21 de Março a 19 de Abril)

As dificuldades do dia a dia podem testar seu equilíbrio emotivo, visto que Lua, Vênus e Netuno seguem tensionados, o que demanda uma postura voltada a avaliar os acontecimentos com imparcialidade. O recolhimento tende a ajudar com seu amadurecimento.

Horóscopo de hoje para Touro (20 de Abril a 20 de Maio)

As carências emocionais podem lhe levar a gastar mais do que você precisa, pois persiste a tensão entre Lua, Vênus e Netuno. Pensando nisso, busque conter os impulsos consumistas e resolver os problemas. O exercício de autoanálise tende a se revelar de grande apoio.