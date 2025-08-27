MasterChef Brasil 2025: saiba o que aconteceu com os eliminados

Saiba quem foram os participantes da 12ª edição do reality show culinário e os desdobramentos que ocorreram após suas eliminações

A seguir, saiba quem foram os participantes eliminados da edição e quais os desdobramentos que aconteceram após suas eliminações.

O MasterChef Brasil 2025 se encaminha para seu encerramento na próxima terça-feira, 2. Com dois participantes na disputa, a temporada foi marcada por personalidades que dividiram os espectadores ao acompanhar a edição semanalmente.

Eliminada no segundo episódio, Flávia foi uma das participantes que mais chamou a atenção dos internautas. Após sofrer com a suposta antipatia de Sofia em uma prova em dupla, Flávia precisou entregar um tambaqui na brasa, mas acabou servindo um peixe cru .

Mais tarde, Salomar retornou na repescagem , chegando até uma das fases finais que envolveu uma disputa de diferentes omeletes.

Eliminado no primeiro episódio, Salomar teve que preparar um prato com três texturas diferentes após uma aula com Helena Rizzo. O trio de chefs, no entanto, chegou à conclusão que ele não havia cumprido a regra da prova e, por isso, Salomar foi eliminado.

Atualmente, ela tem comentado sobre sua participação de maneira leve e descontraída no TikTok, no qual planeja investir com vídeos de receitas .

Seu nervosismo aliado ao carisma da participante nos confessionários rendeu diversos memes ao longo da edição, com Flávia sendo uma das participantes mais lembradas pelo público.

Por fim, Teresa foi eliminada novamente após cometer um erro crucial. Durante uma prova de sushi vegano, ela utilizou mel na receita, um produto de origem animal.

Originalmente eliminada no terceiro episódio, Teresa deixou a competição após errar o ponto do polvo em uma prova de receitas com arroz. Ela retornou durante a repescagem no sétimo episódio após um duelo de diferentes receitas de hambúrgueres e omeletes.

O quarto eliminado do programa, Ricard se atrapalhou na prova de comida de ruas ao ter que preparar um yakitori, um espeto de frango típico do Japão. O resultado não agradou os jurados e ele culpou o emocional pelo resultado ruim na competição.

O ocorrido foi lembrado por Felipe B. na semifinal, em que ele disse que a segunda eliminação de Teresa salvou a finalista Daniela.

Ricard foi eliminado na temporada após se atrapalhar com tempo de prova e ficar com emocional abalado Crédito: Divulgação/Band

Lucas

O primeiro da “panelinha” a ser eliminado, Lucas, saiu no quinto episódio após errar um clássico ravioloni de gema.

Lucas foi o primeiro da "panelinha" da temporada a ser eliminado Crédito: Divulgação/Band

O prato do participante foi o que mais apresentou defeitos, com destaque para o molho que acompanhava o preparo. Lucas chegou perto de retornar a competição na repescagem, mas foi derrotado por Teresa.

André Cowboy

Sempre divulgando uma cozinha mais rústica, André deixou a competição no sexto episódio durante uma prova de reprodução de um prato criado por Fogaça.

André Cowboy se uniu aos tradicionais participantes "da roça" que já apareceram ao longo das edições do programa Crédito: Divulgação/Band

Ao longo da competição, o participante encontrou dificuldades de equilibrar seu estilo com as receitas exigidas pelo chefs, mas conquistou o público com sua personalidade e estilo.

Vitória

Mais uma competidora se despediu após enfrentar o ingrediente ácido com uma proposta doce demais para o momento no Masterchef Brasil Crédito: Reprodução / Youtube / MasterChef Brasil

Intitulada a “filha do Jacquin”, Vitória foi uma das participantes mais promissoras da temporada, mas foi eliminada durante uma prova com ingredientes fermentados. A cozinheira decidiu arriscar em uma sobremesa com vinagre de caju, mas que “deixou a desejar” segundo os jurados.

Naiara

Naiana foi eliminada no nono episódio da temporada em uma prova de eliminação de confeitaria. Com participação especial de Cesar Yukio, vencedor MasterChef Confeitaria, a eliminação se deu por uma massa choux com excesso de manteiga e gosto de queijo.

Naiara foi eliminada em prova de confeitaria, chamando a atenção dos espectadores pelo seu estilo de vida "luxuoso" Crédito: Divulgação/Band

Felipe M. e Sofia

O décimo episódio do MasterChef 2025 foi um dos mais chocantes por ter uma eliminação dupla esperada pelos fãs do programa.

Após uma panelinha formada por Lucas, Taynan, Guilherme, Felipe. M e Sofia, os fãs do programa notaram que havia uma certa tensão contra participantes como Glória e Daniela, favoritas ao prêmio.

Dois participantes saíram do Masterchef; um deles não entregou seu prato a tempo e foi desclassificado do programa, deixando os participantes em choque. Crédito: Reprodução / Youtube @MasterChef

Durante a prova de eliminação, foi exigido que os participantes fizessem um aspic, prato que envolve uma gelatina incolor. Felipe M. foi desclassificado após não conseguir um prato na consistência exigida.

Em seguida, após ficar nos destaques negativos com a rival Daniela, Sofia foi a eliminada oficial do episódio.

A participante, taxada como “vilã”, pelos internautas, também gravou um vídeo dando a entender que se arrependia da sua participação no programa. Apesar disso, Sofia estará presente na final programada para ir ao ar na próxima terça-feira, 2.

Taynan e Fernanda

Com Teresa eliminada no episódio 11, a competição entrou em “modo turbo” com eliminação dupla até a final. As primeiras a sofrerem com a mudança de formato foram Taynan e Fernanda, que deixaram o MasterChef durante uma prova em que foi exigido um pot-au-feu e precisaram reaproveitar o guisado francês em uma receita.

Taynan e Fernanda foram eliminadas no 12º episódio do MasterChef Brasil 2025 Crédito: Reprodução/ MasterChef

Destaque positivo em diversas provas, Taynan foi uma das participantes que teve altos e baixos, mas estava psicologicamente fragilizado após perder mais da metade de seus amigos da “panelinha” citada anteriormente. Com a eliminação de Sofia, ela adotou para si a rixa com Daniela, mesmo trabalhando com ela em equipe durante uma prova em trio.

Já Fernanda ficou conhecida pelas suas piadas com futebol. Árbitra do jogo, ela deixou um filho recém-nascido para participar da competição, na qual se destacou com pratos inesperados e brincos de bola de futebol. Ela conseguiu um pin antes de ser eliminada.

Guilherme e Leonela

Eliminados no décimo terceiro episódio, Guilherme e Leonela foram dois participantes que muitos espectadores acreditavam que estariam na final. O primeiro foi vendido pelos jurados como “jovem promissor”, sendo um dos participantes mais jovens a passar pelo programa com somente 19 anos.

Guilherme e Leonela foram eliminados juntos do MasterChef Brasil 2025 Crédito: Reprodução / YouTube Masterchef

Já Leonela ganhou o posto de “comentarista da edição” pela escolha de seus confessionários sempre sinceros, e até mesmo ácidos, sobre pratos e ações dos outros participantes.

Ambos foram eliminados durante uma prova de confeitaria em que precisavam reproduzir uma releitura de tiramisù como entremet criada por Diego Lozano. Apesar dos elogios, Guilherme e Leonela ficaram em sexto e quinto lugar, respectivamente.

Glória e Rodrigo

Os últimos eliminados em dupla na temporada foram Glória e Rodrigo na semifinal do MasterChef 2025. Após uma prova de eliminação em trio na qual precisaram reproduzir um turducken de peixe, Felipe. B foi definido como segundo finalista da edição, enquanto os outros dois participantes se despediram.

Glória e Rodrigo formaram o Top 4 da temporada ao lado de Daniela e Felipe. B Crédito: Divulgação/Band

Rodrigo foi um destaque inesperado que conquistou quatro pins ao longo da temporada, mas arriscou-se na semifinal em um prato que não combinou com sua cozinha. O participante revelou que não tem o sonho de abrir um restaurante, mas que planeja trabalhar como pesquisador gastronômico.

Glória foi uma das participantes mais queridas da edição. Com suas dancinhas, ela ganhou fãs na internet por cozinhar “qualquer coisa” na panela de pressão e não ter medo de responder aos jurados de forma direta, dando inclusive uma resposta para Jacquin que perguntou se ela só sabia cozinhar pratos orientais. Apesar de não ter chegado à final, Glória tem feito sucesso no TikTok gravando vídeos ao lado do filho.