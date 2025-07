MasterChef Brasil: Quem saiu ontem, 22? Veja eliminado e o prato

Sem Jacquin no trio de jurados, a noite foi marcada pela volta de nomes conhecidos da gastronomia nacional, duelos nada óbvios com miúdos e uma prova de confeitaria. / Crédito: Reprodução/YouTube/MasterchefBrasil

O nono episódio da 12ª temporada de Masterchef Brasil teve duelos intensos com miúdos e uma prova de confeitaria decisiva. O episódio desta terça-feira, 22, aconteceu mais uma vez sem a presença do chef e jurado do reality Erick Jacquin.

A noite foi marcada pelo retorno de nomes conhecidos da gastronomia brasileira, duelos nada óbvios com miúdos e uma prova de confeitaria. Naiara foi eliminada após falhar no preparo do doce.

Veja a seguir como foram as provas e a eliminação: Masterchef Brasil 2025: como foi a primeira prova O último episódio começou com um desafio nada convencional: cozinhar miúdos em duelos diretos. Os 12 participantes foram divididos em duplas e encararam ingredientes como pulmão de carneiro, estômago de boi, coração de pato, pé de porco e fissura de cordeiro. Para orientar os cozinheiros, o chef Rodrigo Oliveira retornou ao programa, reforçando a complexidade e o valor cultural desses ingredientes.

O clima foi descontraído, com direito a brincadeiras entre Rodrigo e Henrique Fogaça, que comentou com humor a ausência de Jacquin: “Agora é a hora de tirar o Jacquin. #ForaJacquin #VoltaRodrigo!”. Na dinâmica, cada duelo foi decidido por performance individual. Os vencedores garantiram vaga direta no mezanino, enquanto os perdedores seguiram para a temida prova eliminatória.

Masterchef Brasil 2025: como foi a segunda prova A prova de eliminação colocou os perdedores dos duelos frente a frente com um dos maiores pesadelos da cozinha: a confeitaria. O desafio foi preparar profiteroles recheados com sorvete e acompanhados de calda, exigindo domínio técnico da massa choux, do ponto do sorvete e do equilíbrio entre os sabores. Para dificultar ainda mais, Cesar Yukio, campeão da primeira edição do “MasterChef: A Revanche Confeitaria”, foi chamado para compor o júri ao lado de Helena Rizzo e Henrique Fogaça.