Masterchef Brasil 2025: quem é o 3º eliminado da edição?

Episódio dessa terça, 10, teve pastel de feira, risoto sem emoção e mais um adeus no reality; saiba como foram as provas e quem foi eliminado

Após desafio de rua com pastel e uma prova de eliminação que homenageava pratos internacionais com arroz, a engenheira Teresa, de 29 anos, foi a eliminada da vez. A participante não agradou os jurados e deu adeus à competição.

No terceiro episódio do MasterChef Brasil 2025 , exibido nesta terça-feira, 10, aconteceu a segunda eliminação.

Apesar da aparente simplicidade do desafio, a execução exigiu habilidade e agilidade. A equipe azul apostou em carne seca como recheio, mas não conquistou os jurados com sua massa espessa e molho de tomate seco.

Divididos entre as equipes azul e laranja, os 16 cozinheiros amadores tiveram que preparar mais de 100 pastéis acompanhados de dois molhos. O público avaliador foi formado por funcionários da Band.

O estúdio do MasterChef Brasil virou cenário de feira livre em São Paulo para a primeira prova em grupo da noite.

Com a derrota, os integrantes da equipe azul encararam a prova eliminatória, cujo tema era um ingrediente básico, mas desafiador: o arroz .

Já o time laranja brilhou com uma massa sequinha e crocante, além de uma maionese verde que agradou em cheio o paladar dos jurados. A vitória foi da equipe laranja, com mais votos da “clientela”.

Os cozinheiros precisavam criar pratos representando diferentes culturas gastronômicas ao redor do mundo, tendo o grão como estrela principal.

Com a eliminação de Teresa, restam 15 participantes na briga pelo troféu de melhor cozinheiro amador do país. São eles:

Onde assistir ao MasterChef Brasil 2025

O MasterChef Brasil 2025 vai ao ar às terças-feiras, às 22h30, na Band. Os episódios têm reprise aos domingos, às 16h, também na emissora.

É possóvel assistir ao conteúdo completo e extras no canal oficial do programa no YouTube ou pelo aplicativo BandPlay.