MasterChef Brasil: quem saiu ontem, 29? Veja eliminados e o prato

Dupla do grupo polêmico da temporada deixa a competição após prova difícil; saiba como foi a eliminação e quem segue no reality

A saída da dupla movimentou as redes sociais, que reagiram com entusiasmo — principalmente por eles integrarem o grupo considerado "antipático" pelo público.

O 10º episódio do MasterChef Brasil 2025 , exibido nessa terça-feira, 29 de julho, surpreendeu os fãs com uma eliminação dupla.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

A seguir, veja como foram as provas e quais foram os eliminados.

MasterChef Brasil: quem foi desclassificado ontem, 29? ENTENDA

MasterChef Brasil: como foi a primeira prova

A noite começou com uma dinâmica clássica do programa: o leilão culinário, desta vez comandado pelo jornalista Evaristo Costa, convidado especial do episódio.

Os participantes disputaram molhos tradicionais da gastronomia, de gorgonzola a madeira, e precisaram elaborar pratos completos em tempos variando de 18 a 26 minutos, dependendo de suas escolhas.