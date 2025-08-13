Pot-au-feu à brasileira: conheça receita vendedora no MasterChef

Com raízes francesas, guisado de carne pode ser utilizado em diversos pratos, como na receita feita pelo participante Rodrigo; saiba como fazer

O 12º episódio do MasterChef 2025 exibido nesta terça-feira, 12, trouxe não apenas o retorno do chef Erick Jacquin, mas também uma receita clássica francesa. Na prova de eliminação, o ingrediente obrigatório foi a utilização de pot-au-feu, um guisado de carne com legumes temperados e ervas aromáticas.

Quem venceu a prova de eliminação foi o participante Rodrigo, que incorporou o pot-au-feu em um charuto de carne que ele nomeou como “Pot-au-feu à brasileira”.