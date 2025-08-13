Pot-au-feu à brasileira: conheça receita vendedora no MasterChef

Pot-au-feu à brasileira: conheça receita vendedora no MasterChefCom raízes francesas, guisado de carne pode ser utilizado em diversos pratos, como na receita feita pelo participante Rodrigo; saiba como fazer
O 12º episódio do MasterChef 2025 exibido nesta terça-feira, 12, trouxe não apenas o retorno do chef Erick Jacquin, mas também uma receita clássica francesa. Na prova de eliminação, o ingrediente obrigatório foi a utilização de pot-au-feu, um guisado de carne com legumes temperados e ervas aromáticas.
Quem venceu a prova de eliminação foi o participante Rodrigo, que incorporou o pot-au-feu em um charuto de carne que ele nomeou como “Pot-au-feu à brasileira”.
A seguir, confira a receita do prato e saiba como fazê-lo.
Pot-a-feu à brasileira: Receita francesa adaptada para culinária brasileira
O pot-a-feu tradicional varia dependendo da região da França, mas geralmente se utiliza um corte bovino com bastante colágeno, para dar untuosidade ao caldo, e vegetais como batata, cebola, cenoura e alho-poró.
Esse guisado é cozinhado lentamente para incorporar todos os sabores dos ingredientes utilizados, podendo ser servido como um prato principal dividido em um caldo e outro levando apenas as carnes e vegetais. Além disso, pode-se utilizar o caldo em outras receitas, como Rodrigo fez no seu “Pot-a-feu à brasileira”.
Pot-a-feu à brasileira: Como fazer
Ingredientes
- 400 grama(s) de carne de panela feita no dia anterior e desfiada
- 4 folha(s) de couve
- 400 grama(s) de mandioquinha
- 1 cebola
- 1 cenoura cozida no caldo de panela feito no dia anterior
- 500 ml(s) de caldo de carne
- 6 cogumelos paris
- 60 grama(s) de manteiga
Modo de preparo
- Inicialmente, corte as couves no meio, removendo o talo central. Ferva as folhas por 10 segundos e coloque imediatamente em um bowl com água e gelo para branquear. Retire após 5 segundos e reserve.
- Coloque o caldo do pot-au-feu em uma tigela e leve ao congelador por 30 minutos, para que a gordura suba e fique fácil de retirar.
- Em uma panela, refogue ½ cebola, os cogumelos cortados e a carne de panela desfiada. Reserve e espere esfriar.
- Corte e cozinhe as mandioquinhas. Bata no liquidificador sem água e volte a panela, para temperar com sal e pimenta.
- Corte as cebolas em meia lua e passe na farinha. Frite em óleo quente.
- Abra as folhas de couve e acrescente o recheio, fechando e enrolando como um charuto. Após fazer isso com toda a couve, grelhe rapidamente na frigideira dos dois lados.
- Faça uma cama redonda com a musseline. Em seguida, corte os charutos em 2 partes e coloque 3 metades por prato, com a carne para cima.
- Depois, distribua as cebolas fritas no meio da musseline. Com cuidado, coloque o caldo coado e sem gordura em volta da musseline, como se fosse uma ilha.