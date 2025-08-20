Entremet de tiramissù: como fazer receita que surpreendeu Jacquin

Entremet de Tiramissú foi o responsável por eliminação dupla que selou a última vaga na semifinal do MasterChef 2025 / Crédito: Divulgação/Band

O 13º episódio do MasterChef 2025 trouxe a participação do chef Diego Lozano, jurado do MasterChef Confeitaria, para uma prova de eliminação especial. Nela, os três participantes que sobraram tiveram que reproduzir um entremet de tiramissù, releitura do clássico italiano feita por Diego que mistura diferentes texturas em uma única sobremesa.

O nível de dificuldade do prato surpreendeu Jacquin, que elogiou Guilherme, Leonela e Rodrigo por terem entregado a sobremesa dentro do tempo proposto. "Essa prova não é para amadores não, essa prova é para quem já é profissional. Tem muito cara que trabalha em restaurante que não consegue fazer isso, e vocês fizeram hoje", disse o chef francês. Apesar dos elogios, tanto por parte dos jurados quanto de Diego Lozano, apenas um dos participantes seguiu para a semifinal do programa. A eliminação dupla foi feita na base do detalhe, considerando as dificuldades em reproduzir uma sobremesa com diferentes processos.

A seguir, veja como fazer a receita de Diego Lozano: Uma clássica receita da Itália, o tiramissù tem seu nome da expressão em italiano “tirami su”, que significa “levanta-me”. O nome é pelo fato dos ingredientes tradicionais conterem um alto teor energético, como: ovos, café, açúcar e queijo mascarpone. O mascarpone é o principal ingrediente da sobremesa, que também leva uma mistura de café e açúcar que caiu no paladar brasileiro. No episódio do MasterChef, Diego Lozano apresentou uma releitura que combina o tiramissú tradicional com o entremet, uma sobremesa francesa conhecida pela sua montagem com diferentes texturas e camadas.