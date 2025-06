MasterChef Brasil 2025: quem é o 4º eliminado? Conheça Ricard

No episódio de 17 de junho do MasterChef Brasil 2025, Ricard foi eliminado após falhar na prova de comida de rua. Veja tudo que rolou na noite de terça-feira

A cozinha mais famosa do país recebeu uma convidada especial e homenageou a gastronomia afro-brasileira. Mas, como de costume, o episódio também teve despedida: Ricard foi o eliminado da semana.

O último episódio da 12ª temporada do MasterChef Brasil , exibido na Band nesta terça-feira, 17, foi marcado por sabores intensos e sentimentos à flor da pele.

A primeira prova da noite teve como tema a culinária afro-brasileira , com a participação especial da chef pernambucana Carmem Virgínia, conhecida por valorizar os ingredientes e as histórias da gastronomia ancestral.

O destaque foi Taynan, que conquistou o paladar dos jurados com um bobó de camarão acompanhado de arroz de coco e farofa. Ela subiu ao mezanino com Fernanda, Felipe M. e Vitória. Já Felipe B., Glória e Ricard não agradaram e foram enviados diretamente à prova eliminatória.

Leonela brilhou ao reinventar empanadas com recheio de moqueca. Glória e Naiara também foram bem avaliadas. Já Ricard enfrentou dificuldades ao executar o yakitori, espetinho japonês de frango, e acabou sendo o eliminado do episódio.

A segunda prova propôs um desafio global: preparar comidas de rua de diferentes países, mas com um toque brasileiro. Cada participante sorteou um prato típico internacional, como arepas, croquetas, empanadas e yakitori.

MasterChef Brasil 2025: Ricard deixa o MasterChef com emoção

Após a eliminação, Ricard revelou que o grande obstáculo foi lidar com o próprio emocional. Psicólogo de formação, ele afirmou que não conseguiu se adaptar à pressão do programa.

“Meu emocional me atrapalhou, não porque ele é ruim, mas porque funciona em outro tempo”, disse.

MasterChef Brasil hoje: VEJA que horas passa e como será o programa



Durante a prova de ancestralidade, Ricard se emocionou ao lembrar da família. “Senti muita saudade da minha mãe, das minhas sobrinhas, da infância”, comentou.



Quem segue no MasterChef Brasil 2025?

Com a eliminação de Ricard, restam 14 participantes na briga pelo troféu de melhor cozinheiro amador do país. São eles:

André (31) — Pecuarista, Santo Antônio da Alegria (SP)

Daniela (49) — Advogada, Petrópolis (RJ)

Felipe B. (33) — Barista, Rio de Janeiro (RJ)

Felipe M. (33) — Publicitário, Ribeirão Preto (SP)

Fernanda (34) — Árbitra, Criciúma (SC)

Gloria (66) — Professora de Idiomas, Hong Kong (China)

Guilherme (19) — Estudante, São Paulo (SP)

Leonela (29) — Advogada, Santa Bárbara (BA)

Lucas (31) — Engenheiro Ambiental, Brasília (DF)

Naiara (28) — Designer Náutica, Indaial (SC)

Rodrigo (35) — Comerciante, Volta Redonda (RJ)

Sofia (26) — Relações Públicas, São Paulo (SP)

Taynan (33) — Dentista, Rio de Janeiro (RJ)

Vitória (22) — Empreendedora, Cianorte (PR)

Onde assistir ao MasterChef Brasil 2025

O MasterChef Brasil 2025 vai ao ar às terças-feiras, às 22h30, na Band. Os episódios têm reprise aos domingos, às 16h, também na emissora.

É possível assistir ao conteúdo completo e extras no canal oficial do programa no YouTube ou pelo aplicativo BandPlay.