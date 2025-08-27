MasterChef Brasil 2025: saiba tudo sobre os finalistas do reality

Daniela e Felipe B. são os finalistas do MasterChef Brasil 2025, que terá decisão ao vivo no dia 2 de setembro, com prêmio recorde em disputa. / Crédito: Divulgação/Band

A 12ª temporada do MasterChef Brasil se aproxima da grande final e já tem seus protagonistas. Após uma semifinal repleta de emoção, transmitida nessa terça-feira, 26, Daniela e Felipe B. conquistaram as duas vagas mais cobiçadas da competição. Sob pressão intensa e desafios de alto nível técnico, os dois se destacaram diante dos jurados Érick Jacquin, Helena Rizzo e Henrique Fogaça, garantindo presença no duelo decisivo que acontece em 2 de setembro.

A seguir, saiba um pouco mais dos dois finalistas do reality culinário: MasterChef Brasil 2025: conheça Daniela Daniela Dantas é finalista do MasterChef 2025. Crédito: Reprodução/X @masterchefbr Aos 49 anos, Daniela Dantas, advogada de Petrópolis (RJ), mostrou que a cozinha vai muito além de um hobby. Sua trajetória no MasterChef foi marcada por altos e baixos, chegando perto da eliminação em alguns episódios, mas também conquistando destaque com sobremesas memoráveis. Helena Rizzo afirmou: “A Daniela é boa de doce… ela fez umas sobremesas incríveis aqui!”.

Entre seus pratos mais elogiados estão a mousse francesa, o bolo de mandioca e uma sobremesa de manga e pera ao vinho. Influenciada pela culinária italiana herdada da avó e pela cozinha baiana, após sete anos em Salvador, Daniela equilibra tradição e criatividade. Nas redes sociais, fãs apontaram suposta “perseguição” sofrida pela competidora por parte de alguns colegas, mas também destacaram sua força e resiliência ao longo da temporada.

Felipe B., de 33 anos, carioca e barista premiado, deixou a engenharia para se dedicar ao universo do café após um intercâmbio na Austrália.