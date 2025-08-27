MasterChef Brasil 2025: saiba tudo sobre os finalistas do reality

MasterChef Brasil 2025: saiba tudo sobre os finalistas do realitySemifinal emocionante consagrou os dois competidores que disputam o prêmio de R$ 350 mil e uma bolsa no Le Cordon Bleu, em decisão marcada para 2 de setembro
A 12ª temporada do MasterChef Brasil se aproxima da grande final e já tem seus protagonistas. Após uma semifinal repleta de emoção, transmitida nessa terça-feira, 26, Daniela e Felipe B. conquistaram as duas vagas mais cobiçadas da competição.
Sob pressão intensa e desafios de alto nível técnico, os dois se destacaram diante dos jurados Érick Jacquin, Helena Rizzo e Henrique Fogaça, garantindo presença no duelo decisivo que acontece em 2 de setembro.
A seguir, saiba um pouco mais dos dois finalistas do reality culinário:
MasterChef Brasil 2025: conheça Daniela
Aos 49 anos, Daniela Dantas, advogada de Petrópolis (RJ), mostrou que a cozinha vai muito além de um hobby.
Sua trajetória no MasterChef foi marcada por altos e baixos, chegando perto da eliminação em alguns episódios, mas também conquistando destaque com sobremesas memoráveis. Helena Rizzo afirmou: “A Daniela é boa de doce… ela fez umas sobremesas incríveis aqui!”.
Entre seus pratos mais elogiados estão a mousse francesa, o bolo de mandioca e uma sobremesa de manga e pera ao vinho.
Influenciada pela culinária italiana herdada da avó e pela cozinha baiana, após sete anos em Salvador, Daniela equilibra tradição e criatividade.
Nas redes sociais, fãs apontaram suposta “perseguição” sofrida pela competidora por parte de alguns colegas, mas também destacaram sua força e resiliência ao longo da temporada.
MasterChef Brasil 2025: conheça Felipe B.
Felipe B., de 33 anos, carioca e barista premiado, deixou a engenharia para se dedicar ao universo do café após um intercâmbio na Austrália.
Proprietário de uma cafeteria no Rio de Janeiro, ele chegou ao programa disposto a transformar sua paixão pela gastronomia em carreira. Autodidata, estudou por conta própria e acumulou conhecimentos em carnes e vinhos, além de colecionar três pins ao longo da temporada.
Com uma trajetória estável e sem grandes deslizes, Felipe nunca ficou na berlinda e conquistou a confiança do público e dos jurados.
Nas redes sociais, internautas elogiam sua postura competitiva, mas sempre correta, reforçando a ideia de que ele fez “jogo limpo” durante toda a edição.
Masterchef Brasil 2025: semifinal marcada por técnica e emoção
A disputa começou com quatro semifinalistas: Daniela, Felipe B., Glória e Rodrigo. O primeiro desafio exigia que os competidores elaborassem um prato autoral utilizando pelo menos duas técnicas de gastronomia molecular.
Daniela brilhou com uma cavaquinha acompanhada de erva-doce, espuma picante e caviar de coentro, conquistando elogios unânimes e garantindo a primeira vaga na final.
Na segunda prova, Felipe B., Glória e Rodrigo encararam um dos testes mais desafiadores da temporada: recriar o turducken, tradicional prato americano, mas com frutos do mar no lugar das aves. A execução exigia desossar, rechear e harmonizar sabores oceânicos.
Felipe B. apresentou uma criação tecnicamente impecável, conquistando os jurados e avançando à final. Já Glória e Rodrigo não conseguiram manter o nível esperado e deixaram a competição.Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente