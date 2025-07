Quem voltou ao MasterChef ontem, 8? Veja repescagem

Após duas provas técnicas e cheias de emoção, cozinheira conquista vaga de volta na 12ª temporada e promete balançar o jogo. Saiba quem retornou e como foram as provas

No 7º episódio da temporada, seis ex-participantes retornaram aos estúdios da Band em busca de uma segunda chance na disputa culinária mais famosa do país. O que se viu foi uma verdadeira batalha de talento, técnica e nervos de aço e uma reviravolta digna de final.

A repescagem começou com um desafio inusitado: os participantes precisaram reproduzir hambúrgueres exclusivos criados pelos jurados Erick Jacquin, Helena Rizzo e Henrique Fogaça. A distribuição das receitas ficou a cargo de Daniela, vencedora da última prova.

Sem eliminados entre os competidores que ainda seguem na competição, o episódio foi dedicado exclusivamente ao retorno de um ex-concorrente. Com justiça e emoção, Teresa saiu vitoriosa.

Teresa ficou responsável por preparar o lanche idealizado por Helena Rizzo, uma combinação sofisticada com peixe empanado, molho tártaro, picles de maxixe e mandioca frita com maionese de missô.

Na primeira rodada, com a omelete tailandesa , Ricard acabou deixando cair cascas de ovo no preparo e foi eliminado. Em seguida, na fase da omelete filipina, Salomar não conseguiu entregar um bom resultado e também deixou a disputa.

A segunda prova exigiu agilidade, criatividade e domínio técnico. Em três rounds cronometrados de 15 minutos cada, os competidores precisaram preparar omeletes típicas da Tailândia, das Filipinas e do Japão.

A vitória na repescagem foi resultado de um desempenho consistente, tanto na execução do hambúrguer quanto na elaboração das omeletes internacionais.

Sua reentrada promete esquentar ainda mais a competição e trazer novas dinâmicas para os próximos episódios.



Quem está no MasterChef Brasil 2025?

Com a repescagem de Teresa no último episódio, 13 cozinheiros amadores seguem na competição:

Daniela (49) – Advogada, Petrópolis (RJ)

Felipe B. (33) – Barista, Rio de Janeiro (RJ)

Felipe M. (33) – Publicitário, Ribeirão Preto (SP)

Fernanda (34) – Árbitra, Criciúma (SC)

Gloria (66) – Professora de Idiomas, Hong Kong (China)

Guilherme (19) – Estudante, São Paulo (SP)

Leonela (29) – Advogada, Santa Bárbara (BA)

Naiara (28) – Designer Náutica, Indaial (SC)

Rodrigo (35) – Comerciante, Volta Redonda (RJ)

Sofia (26) – Relações Públicas, São Paulo (SP)

Taynan (33) – Dentista, Rio de Janeiro (RJ)

Teresa (29) – Engenheira, Foz do Iguaçu (PR)

Vitória (22) – Empreendedora, Cianorte (PR)

Onde assistir ao MasterChef Brasil 2025

O MasterChef Brasil 2025 vai ao ar às terças-feiras, às 22h30, na Band. Os episódios têm reprise aos domingos, às 16 horas, também na emissora.

É possível assistir ao conteúdo completo e extras no canal oficial do programa no YouTube ou pelo aplicativo BandPlay.