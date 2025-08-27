Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Turducken de peixe: o que é a receita do MasterChef 2025

Turducken de peixe: o que é a receita que definiu finalista do MasterChef 2025

Em prova de eliminação, os jurados pediram releitura de prato típico dos Estados Unidos. Veja a receita e saiba como fazer
Autor Arthur Albano
Autor
Arthur Albano Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

No 14º episódio do MasterChef Brasil 2025, os três participantes que foram para a prova de eliminação tiveram que cozinhar a releitura de um prato norte-americano que já passou pela competição em edição anterior: o turducken

Tradicionalmente feito como um frango recheado com pato e, posteriormente, recheado com peru, o nome do prato é uma junção dos nomes em inglês dos ingredientes — turkey, duck e chicken.

No entanto, para a prova foi pedido uma versão do turducken com três tipos de peixe: tilápia, salmão e robalo. A seguir, veja a receita que definiu o segundo finalista do MasterChef 2025.

Leia mais

Turducken de Peixe: veja como fazer receita do finalista

Na disputa pela segunda vaga da grande final, Felipe B., Glória e Rodrigo precisaram fazer um turducken de peixe com um acompanhamento e um molho.

A receita vencedora foi do finalista Felipe B., que serviu o prato com batatas.

Ingredientes

  • 1 robalo inteiro
  • 100 grama(s) de filé de salmão
  • 100 grama(s) de tiras de tilápia
  • 200 grama(s) de manteiga
  • 2 batatas-inglesas
  • 1 maço(s) de endro
  • 20 grama(s) de alcaparras
  • 20 grama(s) de picles de mini pepino
  • 1 limão-siciliano
  • 20 grama(s) de vinagre
  • 50 ml(s) de azeite
  • 1 ramo(s) de tomilho
  • 100 ml(s) de vinho branco
  • 5 grama(s) de transglutaminase

Modo de preparo

Robalo, tilápia e salmão

  1. Desosse o robalo, deixando a cabeça e tirando as espinhas e a costela.
  2. Tempere a tilápia com sal e endro.
  3. Em seguida, tempere o salmão com raspas de limão-siciliano.
  4. Enrole a tilápia no salmão e cole esse recheio com transglutaminase no robalo.
  5. Enrole os peixes com papel-alumínio com bastante azeite e feche muito bem.
  6. Leve para assar no forno a 170 °C por 30 minutos em uma assadeira com um dedo de vinho e água.

Batatas

  1. Cozinhe as batatas até ficarem macias, mas sem desmanchar.
  2. Assim que atingirem o ponto desejado, retire a casca e corte em pedaços grandes e redondos.
  3. Coloque para dourar em óleo e, depois, adicione o tomilho e a manteiga em fogo médio-baixo.
  4. Deixe cozinhar até ficar bem dourada e ajuste o sal.

Molho

  1. Reduza o vinho com um pouco de vinagre e adicione 2/3 da manteiga.
  2. Derreta, desligue o fogo e emulsione com um mixer o outro 1/3.
  3. Adicione as alcaparras com 50 ml de suco de limão, picles e endro e ajuste o sal.

Leia mais

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar