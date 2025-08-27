Turducken de peixe: o que é a receita do MasterChef 2025

Turducken de peixe: o que é a receita que definiu finalista do MasterChef 2025Em prova de eliminação, os jurados pediram releitura de prato típico dos Estados Unidos. Veja a receita e saiba como fazer
No 14º episódio do MasterChef Brasil 2025, os três participantes que foram para a prova de eliminação tiveram que cozinhar a releitura de um prato norte-americano que já passou pela competição em edição anterior: o turducken
Tradicionalmente feito como um frango recheado com pato e, posteriormente, recheado com peru, o nome do prato é uma junção dos nomes em inglês dos ingredientes — turkey, duck e chicken.
No entanto, para a prova foi pedido uma versão do turducken com três tipos de peixe: tilápia, salmão e robalo. A seguir, veja a receita que definiu o segundo finalista do MasterChef 2025.
Turducken de Peixe: veja como fazer receita do finalista
Na disputa pela segunda vaga da grande final, Felipe B., Glória e Rodrigo precisaram fazer um turducken de peixe com um acompanhamento e um molho.
A receita vencedora foi do finalista Felipe B., que serviu o prato com batatas.
Ingredientes
- 1 robalo inteiro
- 100 grama(s) de filé de salmão
- 100 grama(s) de tiras de tilápia
- 200 grama(s) de manteiga
- 2 batatas-inglesas
- 1 maço(s) de endro
- 20 grama(s) de alcaparras
- 20 grama(s) de picles de mini pepino
- 1 limão-siciliano
- 20 grama(s) de vinagre
- 50 ml(s) de azeite
- 1 ramo(s) de tomilho
- 100 ml(s) de vinho branco
- 5 grama(s) de transglutaminase
Modo de preparo
Robalo, tilápia e salmão
- Desosse o robalo, deixando a cabeça e tirando as espinhas e a costela.
- Tempere a tilápia com sal e endro.
- Em seguida, tempere o salmão com raspas de limão-siciliano.
- Enrole a tilápia no salmão e cole esse recheio com transglutaminase no robalo.
- Enrole os peixes com papel-alumínio com bastante azeite e feche muito bem.
- Leve para assar no forno a 170 °C por 30 minutos em uma assadeira com um dedo de vinho e água.
Batatas
- Cozinhe as batatas até ficarem macias, mas sem desmanchar.
- Assim que atingirem o ponto desejado, retire a casca e corte em pedaços grandes e redondos.
- Coloque para dourar em óleo e, depois, adicione o tomilho e a manteiga em fogo médio-baixo.
- Deixe cozinhar até ficar bem dourada e ajuste o sal.
Molho
- Reduza o vinho com um pouco de vinagre e adicione 2/3 da manteiga.
- Derreta, desligue o fogo e emulsione com um mixer o outro 1/3.
- Adicione as alcaparras com 50 ml de suco de limão, picles e endro e ajuste o sal.