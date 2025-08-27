Turducken de peixe: o que é a receita do MasterChef 2025

Turducken de peixe foi o prato exigido na prova de eliminação que definiu o segundo finalista do MasterChef 2025 / Crédito: Divulgação/Band

No 14º episódio do MasterChef Brasil 2025, os três participantes que foram para a prova de eliminação tiveram que cozinhar a releitura de um prato norte-americano que já passou pela competição em edição anterior: o turducken Tradicionalmente feito como um frango recheado com pato e, posteriormente, recheado com peru, o nome do prato é uma junção dos nomes em inglês dos ingredientes — turkey, duck e chicken.