Elenco do Masterchef Celebridades 2025: quem são os famosos?

Com Sheherazade e Valesca Popozuda, veja elenco do Masterchef Celebridades

A lista completa dos famosos confirmados inclui cantores, influenciadores, atores e uma ex-atleta olímpica; confira
Autor Luciana Cartaxo / Especial para O POVO
Luciana Cartaxo / Especial para O POVO
A Band surpreendeu o público e os amantes da gastronomia ao anunciar nessa segunda-feira, 11, uma temporada especial e aguardada do reality culinário brasileiro Masterchef, intitulada "Masterchef Celebridades".

Este novo formato reúne um elenco diversificado de personalidades conhecidas do cenário artístico e esportivo nacional. A edição está com sua data de estreia marcada para 18 de novembro deste ano.

Entre os nomes em destaque estão a cantora de funk carioca Valesca Popozuda, de 46 anos de idade, o vocalista da banda Pixote, Dodô, de 47 anos e Rachel Sheherazade, jornalista e ex-Fazenda, de 51 anos.

O reality, conhecido por sua intensidade e desafios gastronômicos, ganha uma nova dinâmica ao colocar personalidades de diferentes áreas para testar suas habilidades culinárias e paixão pela gastronomia, garantindo perfis que prometem tornar a competição imprevisível e divertida.

Masterchef Celebridades: confira todos os participantes

  • Dodô, da banda de pagode Pixote
  • Gilmelândia, cantora
  • Hugo Alves, da dupla Hugo & Tiago
  • Tiago Piquilo, da dupla Hugo & Tiago
  • John Drops, influencer
  • Julianne Trevisol, atriz
  • Leonardo Miggiorin, ator
  • Luciano Szafir, ator e ex-marido da cantora Xuxa
  • Márcia Goldschmidt, apresentadora
  • Maurren Maggi, ex-atleta olímpica
  • Rachel Sheherazade, jornalista
  • Valesca Popozuda, cantora

Sobre o Masterchef Brasil

O Masterchef Brasil é amplamente reconhecido como um dos principais reality shows gastronômicos competitivos do país.

O programa é baseado no formato original de sucesso, exibido primeiramente no Reino Unido, e se tornou um fenômeno global. A franquia brasileira tem uma história extensa na televisão, contando com 15 edições já televisionadas.

Ao longo dos anos, o programa se expandiu para incluir diferentes formatos, como as versões "Confeitaria", "Profissionais" e "Júnior", demonstrando sua versatilidade e apelo a diversos públicos e nichos culinários.

A competição é comandada por um trio de jurados renomados no cenário gastronômico: o chef Henrique Fogaça, a chef Helena Rizzo e o chef francês Erick Jacquin.

