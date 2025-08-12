Elenco do Masterchef Celebridades 2025: quem são os famosos?

Com Sheherazade e Valesca Popozuda, veja elenco do Masterchef CelebridadesA lista completa dos famosos confirmados inclui cantores, influenciadores, atores e uma ex-atleta olímpica; confira
A Band surpreendeu o público e os amantes da gastronomia ao anunciar nessa segunda-feira, 11, uma temporada especial e aguardada do reality culinário brasileiro Masterchef, intitulada "Masterchef Celebridades".
Este novo formato reúne um elenco diversificado de personalidades conhecidas do cenário artístico e esportivo nacional. A edição está com sua data de estreia marcada para 18 de novembro deste ano.
Entre os nomes em destaque estão a cantora de funk carioca Valesca Popozuda, de 46 anos de idade, o vocalista da banda Pixote, Dodô, de 47 anos e Rachel Sheherazade, jornalista e ex-Fazenda, de 51 anos.
O reality, conhecido por sua intensidade e desafios gastronômicos, ganha uma nova dinâmica ao colocar personalidades de diferentes áreas para testar suas habilidades culinárias e paixão pela gastronomia, garantindo perfis que prometem tornar a competição imprevisível e divertida.
Masterchef Celebridades: confira todos os participantes
- Dodô, da banda de pagode Pixote
- Gilmelândia, cantora
- Hugo Alves, da dupla Hugo & Tiago
- Tiago Piquilo, da dupla Hugo & Tiago
- John Drops, influencer
- Julianne Trevisol, atriz
- Leonardo Miggiorin, ator
- Luciano Szafir, ator e ex-marido da cantora Xuxa
- Márcia Goldschmidt, apresentadora
- Maurren Maggi, ex-atleta olímpica
- Rachel Sheherazade, jornalista
- Valesca Popozuda, cantora
Sobre o Masterchef Brasil
O Masterchef Brasil é amplamente reconhecido como um dos principais reality shows gastronômicos competitivos do país.
O programa é baseado no formato original de sucesso, exibido primeiramente no Reino Unido, e se tornou um fenômeno global. A franquia brasileira tem uma história extensa na televisão, contando com 15 edições já televisionadas.
Ao longo dos anos, o programa se expandiu para incluir diferentes formatos, como as versões "Confeitaria", "Profissionais" e "Júnior", demonstrando sua versatilidade e apelo a diversos públicos e nichos culinários.
A competição é comandada por um trio de jurados renomados no cenário gastronômico: o chef Henrique Fogaça, a chef Helena Rizzo e o chef francês Erick Jacquin.