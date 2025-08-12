Elenco do Masterchef Celebridades 2025: quem são os famosos?

Masterchef Celebridades começa em novembro de 2025 / Crédito: Divulgação Band

A Band surpreendeu o público e os amantes da gastronomia ao anunciar nessa segunda-feira, 11, uma temporada especial e aguardada do reality culinário brasileiro Masterchef, intitulada "Masterchef Celebridades". Este novo formato reúne um elenco diversificado de personalidades conhecidas do cenário artístico e esportivo nacional. A edição está com sua data de estreia marcada para 18 de novembro deste ano.

Entre os nomes em destaque estão a cantora de funk carioca Valesca Popozuda, de 46 anos de idade, o vocalista da banda Pixote, Dodô, de 47 anos e Rachel Sheherazade, jornalista e ex-Fazenda, de 51 anos. Leia mais Por que Erick Jacquin está fora do MasterChef? Entenda ausência Sobre o assunto Por que Erick Jacquin está fora do MasterChef? Entenda ausência O reality, conhecido por sua intensidade e desafios gastronômicos, ganha uma nova dinâmica ao colocar personalidades de diferentes áreas para testar suas habilidades culinárias e paixão pela gastronomia, garantindo perfis que prometem tornar a competição imprevisível e divertida.

Masterchef Celebridades: confira todos os participantes

Dodô, da banda de pagode Pixote



Gilmelândia, cantora



Hugo Alves, da dupla Hugo & Tiago



Tiago Piquilo, da dupla Hugo & Tiago



John Drops, influencer



Julianne Trevisol, atriz



Leonardo Miggiorin, ator



Luciano Szafir, ator e ex-marido da cantora Xuxa



Márcia Goldschmidt, apresentadora



Maurren Maggi, ex-atleta olímpica



Rachel Sheherazade, jornalista



Valesca Popozuda, cantora