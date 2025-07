Quem saiu do MasterChef ontem, 1º? Veja eliminado e o prato

No episódio de ontem, 1º, do MasterChef Brasil 2025, André não agradou os jurados ao tentar reproduzir receita de Fogaça. Veja tudo que rolou na noite dessa terça-feira

O episódio dessa terça-feira, 1º, do MasterChef Brasil 2025 foi recheado de tensão e reviravoltas. A Caixa Misteriosa da semana dividiu os cozinheiros entre ingredientes de sabores intensos e delicados; desafio que ainda exigia a harmonização com vinhos e espumantes.

Na mesma prova, Sofia surpreendeu os jurados ao entregar uma receita refinada de peixe com molho de champanhe, batatas e uvas.

Henrique Fogaça classificou o prato como “ um assassinato ”, enquanto Erick Jacquin disparou que parecia “que um peixe vomitou ”. Apesar do desastre, Naiara escapou da eliminação.

Naiara protagonizou um dos momentos mais marcantes da noite. Sua preparação, feita com vieiras e pescada, foi severamente criticada pelos jurados.

Mesmo assim, Daniela impressionou na etapa seguinte, que consistia na reprodução do sofisticado “Copa de Lomba”, uma receita criada por Fogaça há mais de 20 anos.

O prato garantiu a ela o pin de melhor da noite e o direito de intervir estrategicamente no jogo: salvou dois colegas da eliminação e puniu Daniela, que teve sua chance de provar o prato da próxima prova retirada.

O preparo exige dias de execução, mas os competidores tiveram apenas alguns minutos. Daniela, mesmo sem degustar a receita, conseguiu entregar um bom resultado e garantiu mais um pin.

MasterChef Brasil: como foi a eliminação

O grande desafio da noite foi a reprodução da receita autoral do jurado Fogaça, conhecida pela complexidade e longa preparação. André, que já estava em desvantagem, enfrentou dificuldades técnicas e contou com muitos conselhos do mezanino, o que incomodou os jurados.