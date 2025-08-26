MasterChef Confeitaria: veja participantes e quando começa

Reality show contará com os jurados: Erick Jacquin, Helena Rizzo e Diego Lozano. / Crédito: Reprodução/Instagram @masterchefbr

A Band anunciou os participantes da 2ª edição do MasterChef Confeitaria, que estreia em 9 de setembro, às 22h30min. A competição gastronômica volta a reunir os jurados Diego Lozano, Erick Jacquin e Helena Rizzo avaliando as criações dos confeiteiros.

Ao todo, 14 participantes com idades entre 27 e 51 anos disputam o título de maior confeiteiro do Brasil. Cada episódio contará com provas que exigem criatividade, técnica e precisão, valendo o troféu e o prêmio de R$ 300 mil. Conheça cada um dos competidores do MasterChef Confeitaria 2025 a seguir: Aline Gonçalves Aline Gonçalves é participante do MasterChef Confeitaria 2025. Saiba mais sobre ela. Crédito: Reprodução/Instagram @masterchefbr Com 19 anos de experiência, Aline comanda um ateliê de bolos decorados e atua em um hotel de luxo. Já venceu concursos importantes, como o Cake Awards 2024, e até estudou técnicas na Rússia.

Com passagens pela engenharia ambiental antes de seguir aos doces, ela alia técnica refinada a uma paixão antiga pela confeitaria artística. Ítalo Andrade Ítalo Andrade é participante do MasterChef Confeitaria 2025. Saiba mais sobre ele. Crédito: Reprodução/Instagram @masterchefbr Baiano, Ítalo começou vendendo brigadeiros e bolos para ajudar a família. Mudou-se para São Paulo em busca de oportunidades e se apaixonou pela confeitaria.

Hoje, chefia uma confeitaria kosher e se destaca por unir técnicas francesas a sabores brasileiros. Competitivo, promete ousadia e finalizações impecáveis. Jéssica Paiva Jéssica Paiva é participante do MasterChef Confeitaria 2025. Saiba mais sobre ela. Crédito: Reprodução/Instagram @masterchefbr Criada em uma família de confeiteiras, Jéssica encontrou nos doces uma forma de sustentar o filho. Trabalhou em restaurantes premiados de São Paulo, como Pipo e Tanit, além de hotéis renomados como Hilton e Unique.