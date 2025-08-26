Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

MasterChef Confeitaria: veja participantes e quando começa

Talent show da Band contará com 14 confeiteiros de diferentes trajetórias em busca do prêmio de R$ 300 mil. Emissora revelou elenco e data de estreia
Autor Izabele Vasconcelos
Izabele Vasconcelos Autor
Tipo Notícia

A Band anunciou os participantes da 2ª edição do MasterChef Confeitaria, que estreia em 9 de setembro, às 22h30min.

A competição gastronômica volta a reunir os jurados Diego Lozano, Erick Jacquin e Helena Rizzo avaliando as criações dos confeiteiros.

Ao todo, 14 participantes com idades entre 27 e 51 anos disputam o título de maior confeiteiro do Brasil. Cada episódio contará com provas que exigem criatividade, técnica e precisão, valendo o troféu e o prêmio de R$ 300 mil.

Conheça cada um dos competidores do MasterChef Confeitaria 2025 a seguir:

Aline Gonçalves

Com 19 anos de experiência, Aline comanda um ateliê de bolos decorados e atua em um hotel de luxo. Já venceu concursos importantes, como o Cake Awards 2024, e até estudou técnicas na Rússia.

Com passagens pela engenharia ambiental antes de seguir aos doces, ela alia técnica refinada a uma paixão antiga pela confeitaria artística.

Ítalo Andrade

Baiano, Ítalo começou vendendo brigadeiros e bolos para ajudar a família. Mudou-se para São Paulo em busca de oportunidades e se apaixonou pela confeitaria.

Hoje, chefia uma confeitaria kosher e se destaca por unir técnicas francesas a sabores brasileiros. Competitivo, promete ousadia e finalizações impecáveis.

Jéssica Paiva

Criada em uma família de confeiteiras, Jéssica encontrou nos doces uma forma de sustentar o filho. Trabalhou em restaurantes premiados de São Paulo, como Pipo e Tanit, além de hotéis renomados como Hilton e Unique.

Atualmente, é freelancer e sonha em abrir seu próprio negócio, levando emoção e técnica às suas criações.

Johnlee

Filho de confeiteiros, cresceu em uma padaria. Além da confeitaria, foi atleta de taekwondo e competiu em torneios no Brasil e no exterior.

Hoje, comanda sua própria equipe em Curitiba, soma prêmios importantes e quer provar que criatividade e disciplina podem levá-lo ao título.

Julia Abduch

Com apenas 19 anos, Julia soma quase uma década de experiência. Começou vendendo doces no colégio e abriu seu próprio ateliê de eventos.

Trabalhou com chefs renomados, como Lucas Corazza, e em casas como Le Pain Quotidien. Além da confeitaria, é cantora e artesã, trazendo uma veia artística às suas criações.

Juliana Braga

Ex-psicóloga, Juliana decidiu migrar para a confeitaria após uma viagem à África do Sul.

Com foco e disciplina, construiu uma carreira sólida e presta serviços para hotéis como Palácio Tangará e Renaissance. Para ela, precisão e dedicação são os ingredientes para alcançar o troféu.

Leo Salles

Iniciou na cozinha quente, mas se encantou pela pâtisserie após um curso com Diego Lozano. Passou pelo restaurante estrelado Lasai e pela confeitaria Absurda.

Suas criações misturam arte contemporânea, ingredientes nativos e muito estilo pessoal, sempre com uma apresentação impactante.

Letícia Momma

Confeiteira de carreira internacional, Letícia trabalhou na abertura do Palácio Tangará e do Four Seasons São Paulo, ambos premiados.

Fez estágio no sul da França e atua também como consultora. Fora da cozinha, é judoca e tocadora de tamborim. Determinada, quer ser inspiração para outras mulheres na confeitaria.

Lucas Constantini

Mineiro, Lucas começou cozinhando na lanchonete do pai. Trabalhou com nomes como Rafael Barros e César Yukio, além de atuar em cruzeiros internacionais.

Nos últimos anos, foi sous-chef da Bachour Bakery, em Miami, ao lado de Antonio Bachour, eleito três vezes melhor confeiteiro do mundo.

Luiza Vilhena

Mineira radicada na Bahia, Luiza transformou a paixão por brigadeiros em profissão após engravidar e não concluir o curso de Direito.

Formou-se em Gastronomia, trabalhou com o chef Onildo Rocha e ganhou destaque em Salvador, no Soho House. Hoje, é professora e consultora, além de mãe da pequena Valentina.

Marina Queiroz

Com 27 anos de experiência, Marina é professora de Gastronomia e já foi diretora acadêmica da Le Cordon Bleu, famosa escola internacional de gastronomia.

Passou por restaurantes estrelados na Europa e se define como apaixonada por ensinar e criar doces memoráveis. Decidida, promete usar toda a bagagem profissional para conquistar os jurados.

Natan Montenegro

Carioca de personalidade forte, Natan já foi chef de confeitaria em restaurantes estrelados como o DOM. Também é educador no Senac e no Instituto Gourmet.

Conhecido pela ousadia, gosta de brincar com sabores e acredita que conhecimento e técnica são seus maiores diferenciais.

Ramiro Bertassin 

Com 33 anos de carreira, Ramiro é um dos nomes mais respeitados da confeitaria no Brasil. Autodidata, começou em uma padaria simples e hoje soma experiências em hotéis de luxo, como Fasano e Tivoli.

Vencedor de competições internacionais, já disputou até contra o jurado Diego Lozano.

Wagner Nascimento

Mineiro, Wagner começou como ajudante de pedreiro e borracheiro antes de ingressar na confeitaria. Estudou na França e hoje é chef confeiteiro do Hotel Unique, em São Paulo.

Bicampeão do prêmio Baker Top, alia disciplina a uma visão criativa e acredita que leveza é seu diferencial.

