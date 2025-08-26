MasterChef Confeitaria: veja participantes e quando começa

MasterChef Confeitaria revela participantes; veja quem são e quando começaTalent show da Band contará com 14 confeiteiros de diferentes trajetórias em busca do prêmio de R$ 300 mil. Emissora revelou elenco e data de estreia
A Band anunciou os participantes da 2ª edição do MasterChef Confeitaria, que estreia em 9 de setembro, às 22h30min.
A competição gastronômica volta a reunir os jurados Diego Lozano, Erick Jacquin e Helena Rizzo avaliando as criações dos confeiteiros.
Ao todo, 14 participantes com idades entre 27 e 51 anos disputam o título de maior confeiteiro do Brasil. Cada episódio contará com provas que exigem criatividade, técnica e precisão, valendo o troféu e o prêmio de R$ 300 mil.
Conheça cada um dos competidores do MasterChef Confeitaria 2025 a seguir:
Aline Gonçalves
Com 19 anos de experiência, Aline comanda um ateliê de bolos decorados e atua em um hotel de luxo. Já venceu concursos importantes, como o Cake Awards 2024, e até estudou técnicas na Rússia.
Com passagens pela engenharia ambiental antes de seguir aos doces, ela alia técnica refinada a uma paixão antiga pela confeitaria artística.
Ítalo Andrade
Baiano, Ítalo começou vendendo brigadeiros e bolos para ajudar a família. Mudou-se para São Paulo em busca de oportunidades e se apaixonou pela confeitaria.
Hoje, chefia uma confeitaria kosher e se destaca por unir técnicas francesas a sabores brasileiros. Competitivo, promete ousadia e finalizações impecáveis.
Jéssica Paiva
Criada em uma família de confeiteiras, Jéssica encontrou nos doces uma forma de sustentar o filho. Trabalhou em restaurantes premiados de São Paulo, como Pipo e Tanit, além de hotéis renomados como Hilton e Unique.
Atualmente, é freelancer e sonha em abrir seu próprio negócio, levando emoção e técnica às suas criações.
Johnlee
Filho de confeiteiros, cresceu em uma padaria. Além da confeitaria, foi atleta de taekwondo e competiu em torneios no Brasil e no exterior.
Hoje, comanda sua própria equipe em Curitiba, soma prêmios importantes e quer provar que criatividade e disciplina podem levá-lo ao título.
Julia Abduch
Com apenas 19 anos, Julia soma quase uma década de experiência. Começou vendendo doces no colégio e abriu seu próprio ateliê de eventos.
Trabalhou com chefs renomados, como Lucas Corazza, e em casas como Le Pain Quotidien. Além da confeitaria, é cantora e artesã, trazendo uma veia artística às suas criações.
Juliana Braga
Ex-psicóloga, Juliana decidiu migrar para a confeitaria após uma viagem à África do Sul.
Com foco e disciplina, construiu uma carreira sólida e presta serviços para hotéis como Palácio Tangará e Renaissance. Para ela, precisão e dedicação são os ingredientes para alcançar o troféu.
Leo Salles
Iniciou na cozinha quente, mas se encantou pela pâtisserie após um curso com Diego Lozano. Passou pelo restaurante estrelado Lasai e pela confeitaria Absurda.
Suas criações misturam arte contemporânea, ingredientes nativos e muito estilo pessoal, sempre com uma apresentação impactante.
Letícia Momma
Confeiteira de carreira internacional, Letícia trabalhou na abertura do Palácio Tangará e do Four Seasons São Paulo, ambos premiados.
Fez estágio no sul da França e atua também como consultora. Fora da cozinha, é judoca e tocadora de tamborim. Determinada, quer ser inspiração para outras mulheres na confeitaria.
Lucas Constantini
Mineiro, Lucas começou cozinhando na lanchonete do pai. Trabalhou com nomes como Rafael Barros e César Yukio, além de atuar em cruzeiros internacionais.
Nos últimos anos, foi sous-chef da Bachour Bakery, em Miami, ao lado de Antonio Bachour, eleito três vezes melhor confeiteiro do mundo.
Luiza Vilhena
Mineira radicada na Bahia, Luiza transformou a paixão por brigadeiros em profissão após engravidar e não concluir o curso de Direito.
Formou-se em Gastronomia, trabalhou com o chef Onildo Rocha e ganhou destaque em Salvador, no Soho House. Hoje, é professora e consultora, além de mãe da pequena Valentina.
Marina Queiroz
Com 27 anos de experiência, Marina é professora de Gastronomia e já foi diretora acadêmica da Le Cordon Bleu, famosa escola internacional de gastronomia.
Passou por restaurantes estrelados na Europa e se define como apaixonada por ensinar e criar doces memoráveis. Decidida, promete usar toda a bagagem profissional para conquistar os jurados.
Natan Montenegro
Carioca de personalidade forte, Natan já foi chef de confeitaria em restaurantes estrelados como o DOM. Também é educador no Senac e no Instituto Gourmet.
Conhecido pela ousadia, gosta de brincar com sabores e acredita que conhecimento e técnica são seus maiores diferenciais.
Ramiro Bertassin
Com 33 anos de carreira, Ramiro é um dos nomes mais respeitados da confeitaria no Brasil. Autodidata, começou em uma padaria simples e hoje soma experiências em hotéis de luxo, como Fasano e Tivoli.
Vencedor de competições internacionais, já disputou até contra o jurado Diego Lozano.
Wagner Nascimento
Mineiro, Wagner começou como ajudante de pedreiro e borracheiro antes de ingressar na confeitaria. Estudou na França e hoje é chef confeiteiro do Hotel Unique, em São Paulo.
Bicampeão do prêmio Baker Top, alia disciplina a uma visão criativa e acredita que leveza é seu diferencial.