MasterChef Brasil: Quem saiu ontem, 15? Veja eliminado e o prato

No oitavo episódio da temporada prova com ingredientes fermentados azedou o clima entre os participantes e marcou a despedida de mais uma competidora

Além da presença de influenciadores estrangeiros e do protagonismo de ingredientes fermentados, o programa foi marcado por uma eliminação que surpreendeu muitos fãs.

O episódio exibido nessa terça-feira, 15, trouxe tensão e surpresas à 12ª temporada do MasterChef Brasil .

O episódio começou com uma prova em grupo desafiadora: agradar 20 influenciadores estrangeiros com um menu tipicamente brasileiro . A missão dividiu os participantes em duas equipes.

Veja a seguir como foram as provas, a eliminação e a possibilidade de novos jurados na ausência temporária de Jacquin.

A vitória foi da equipe azul , a qual conquistou os jurados com um placar de 13 a 7.

Já a equipe azul, comandada por Guilherme, apostou em rabada com purê de mandioquinha e sobremesa tropical com creme de cupuaçu.

Com a derrota, a equipe amarela foi diretamente para a prova de eliminação . Dessa vez, o desafio girava em torno de ingredientes fermentados – novidade na competição.

A eliminação veio após a escolha arriscada. Vitória decidiu transformar o ácido vinagre de caju em uma sobremesa: uma verrine com frutas vermelhas e creme de iogurte.

Vitória, de 22 anos, deixou a cozinha mais famosa do País após uma proposta arriscada com vinagre de caju .

Alguns participantes se destacaram: Rodrigo apresentou uma bochecha de porco com garum de ostra que impressionou os jurados, enquanto Glória entregou uma sopa picante de kimchi de quiabo que arrancou elogios.

A proposta foi considerada corajosa, mas o prato falhou no equilíbrio. Segundo os jurados, faltou dulçor e complexidade – e sobrou acidez.

A jovem cozinheira, que vinha conquistando o público com sua simpatia, emocionou-se na despedida. “Foi ainda mais difícil porque dividi a berlinda com a Leonela, que é uma amiga de verdade”, contou em entrevista à Band após o programa.

Jacquin fora do episódio: chef francês se ausenta temporariamente

Outro destaque da noite foi a ausência do chef Erick Jacquin. Ele não participou da prova de eliminação e está temporariamente afastado da temporada por motivos pessoais.

Segundo comunicado da Band, Jacquin viajou à França e deve retornar nos próximos episódios.

Durante a ausência, chefs convidados assumirão o posto no júri. Entre eles, Paola Carosella, jurada do programa entre 2014 e 2021, foi escalada para um episódio especial ainda sem data confirmada.



Quem está no MasterChef Brasil 2025?

Com a volta de Teresa na repescagem e a eliminação de Vitória, 12 cozinheiros amadores seguem na competição:

Daniela (49) – Advogada, Petrópolis (RJ)

– Advogada, Petrópolis (RJ) Felipe B. (33) – Barista, Rio de Janeiro (RJ)

– Barista, Rio de Janeiro (RJ) Felipe M. (33) – Publicitário, Ribeirão Preto (SP)

– Publicitário, Ribeirão Preto (SP) Fernanda (34) – Árbitra, Criciúma (SC)

– Árbitra, Criciúma (SC) Gloria (66) – Professora de Idiomas, Hong Kong (China)

– Professora de Idiomas, Hong Kong (China) Guilherme (19) – Estudante, São Paulo (SP)

– Estudante, São Paulo (SP) Leonela (29) – Advogada, Santa Bárbara (BA)

– Advogada, Santa Bárbara (BA) Naiara (28) – Designer Náutica, Indaial (SC)

– Designer Náutica, Indaial (SC) Rodrigo (35) – Comerciante, Volta Redonda (RJ)

– Comerciante, Volta Redonda (RJ) Sofia (26) – Relações Públicas, São Paulo (SP)

– Relações Públicas, São Paulo (SP) Taynan (33) – Dentista, Rio de Janeiro (RJ)

– Dentista, Rio de Janeiro (RJ) Teresa (29) – Engenheira, Foz do Iguaçu (PR)



Onde assistir ao MasterChef Brasil 2025

O MasterChef Brasil 2025 vai ao ar às terças-feiras, às 22h30, na Band. Os episódios têm reprise aos domingos, às 16 horas, também na emissora.

É possível assistir ao conteúdo completo e extras no canal oficial do programa no YouTube ou pelo aplicativo BandPlay.