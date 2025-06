MasterChef 2025: quem saiu e qual foi a receita do eliminado ontem, 3

O 2º episódio do MasterChef Brasil 2025 foi ao ar nesta terça-feira, 4. Os participantes encararam uma prova em equipe para receitas que combinassem com o ambiente lúdico e colorido de um parque de diversões.

No teste final, o desafio de Flávia foi preparar um tambaqui na brasa, mas ela acabou entregando o prato com o peixe cru. Para os chefs, a cozinheira foi quem mais errou na dinâmica.

Flávia afirmou não ter desanimado com a saída do talent show. "Eu vou estudar, sim. Minha eliminação não está me desanimando. Pelo contrário, eu estou encantada."

O sonho é, no futuro, poder abrir um negócio com a esposa. "Antes de entrar no MasterChef, eu pretendia abrir um restaurante com a minha esposa, mas achamos que seria um tiro no pé", relembrou. "Mas o MasterChef, além de ser um programa, é uma escola."

Qual foi o prato do MasterChef?

O desafio da prova de eliminação do talent show que fez Flávia deixar o programa foi uma proteína na brasa. Os ingredientes foram definidos por uma dinâmica de amigo-ladrão em que um participante poderia pegar o item do outro.

Para ajudar os iniciantes, Helena Rizzo deu uma dica essencial: aprender a "cozinhar o fogo" antes de qualquer preparo. Segundo ela, um erro comum em churrasco é acender o carvão e não esperar formar a brasa adequada, comprometendo o resultado da carne.