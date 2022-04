Yudi Tamashiro revela que deu conselhos a Arthur Aguiar antes do BBB 22

O apresentador Yudi Tamashiro, que é cristão, revelou que Arthur Aguiar lhe procurou antes do Big Brother Brasil 2022 para lhe pedir conselhos. Em entrevista ao programa “Bombou”, da Metropolitana FM, explicou que se encontrou com o participante do reality show para falar sobre as mudanças na vida pessoal.

Os dois frequentavam a mesma célula, que são pequenos grupos que se reúnem nas próprias casas para compartilhar os ensinamentos de Jesus Cristo. “O Arthur apareceu nas minhas redes sociais e me mandou uma mensagem falando: ‘Yudi, eu vi sua mudança de vida’. Ele sabe, ele vive nos bastidores da televisão, e muita gente falou que realmente essa minha transformação foi verdadeira”, disse.

De acordo com Yudi, o ator queria recomeçar. “Ele falou: ‘eu quero isso na minha vida, quero um recomeço também e quero ser seu amigo para a gente caminhar junto’. Eu fiquei até surpreso. Quando eu sentei para conversar com ele, vi um cara com o coração aberto. Começamos a falar de mulherada mesmo, porque nossa maior dificuldade sempre foi mulher. Você pode ver o histórico do Arthur: traiu, não sei o quê”, lembrou.

Sobre as críticas que o participante recebe por fingir ter outra personalidade dentro do BBB, o apresentador defendeu: “Muitos podem olhar e falar: ‘O Arthur vestiu um personagem’. Mas ele já vinha trabalhando isso internamente há muito tempo, porque eu venho acompanhando isso. E ele falava todas as coisas: ‘eu tenho dificuldade nisso, mano, o negócio é louco! Porque as ‘mina’ tal…’. E eu falava: ‘é louco, eu também sinto isso'”.

Yudi recorda da festa da Gkay, que aconteceu em dezembro do ano passado, em Fortaleza. Os dois ficaram juntos durante o evento, mas compartilhavam de uma energia diferente das outras pessoas no local.

“Ele falou: ‘caramba, nossa fase já passou, estou velho, não vejo a hora de chegar em casa, brincar com a minha filha, comer e deitar’. Ele está em outra fase. Ele está tentando se limpar. Estou falando do ser humano. Ele serve de exemplo para outras pessoas. Mas isso não significa que ele não vai cair, porque o ser humano é falho”, opinou.



