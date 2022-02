BBB 22: Bárbara acerta poder do anjo da semana sem saber que está imune

O terceiro paredão do jogo será formado neste domingo, 6, após o Fantástico. Naiara já está na "berlinda" devido à dinâmica ocorrida na prova do líder passada

Vencedora da prova do anjo do último sábado, 5, a sister Bárbara “adivinhou” a dinâmica do anjo desta semana durante conversa no quarto do líder. No formato que antecede o terceiro paredão do reality, o “superanjo” será autoimune e também poderá imunizar outro participante. O palpite da modelo ocorreu quando estava pensando, ao lado de Jade Picon e de Laís, nas possibilidades de salvação e de formação do paredão, que será definido neste domingo, 6.

Antes de Bárbara cogitar a verdadeira dinâmica do anjo da semana, Laís havia falado para as duas amigas sobre a necessidade de estarem salvas por mais tempo no programa. Assim, a gaúcha garantiu para a médica goiana que passaria a imunidade do anjo para ela. Entretanto, não parou por aí. A modelo pensou em uma outra dinâmica para o anjo que também a protegeria:

“Imagina se o anjo desta semana é uma imunidade dupla? O anjo e o abençoado ganham a imunidade. Nossa, seria tão lindo.” Dessa forma, é possível dizer que o trio permanecerá no Big Brother Brasil por mais uma semana, já que Jade Picon também tem sua “proteção” garantida, mas por ser líder.

O terceiro paredão do jogo será formado neste domingo, 6, após o Fantástico. Naiara já está na “berlinda” devido à dinâmica ocorrida na prova do líder passada. Este será um paredão triplo. O líder indicará um participante, outros dois jogadores serão indicados pela casa - com ordem de votação por sorteio - e, além disso, irá emparedado quem sofreu com a consequência da prova do líder. Haverá bate-volta.



De acordo com a programação da TV Globo, o BBB 22 está previsto para começar neste domingo (06/02), a partir das 23 horas e 10 minutos (horário de Brasília). Haverá a terceira formação de paredão triplo da temporada: emparedado pela consequência da prova do líder, indicado do líder e dois indicados pela casa. Ainda, anjo é autoimune e irá imunizar mais um participante da casa; entenda mais sobre a dinâmica de hoje do BBB 22.

O horário do programa é alterado de acordo com o dia da semana devido às dinâmicas do reality, como o Paredão, Prova do Líder e a Eliminação.

BBB 22: onde assistir o programa?

O BBB 22 será transmitido diariamente pela TV Globo, com transmissão aberta na emissora brasileira. Também é possível assistir o reality show no streaming Globoplay, a partir das 22 horas (horário de Brasília). Além da transmissão da emissora, a plataforma também disponibiliza o acesso ao vivo 24h dos participantes, além de momentos exclusivos do reality. Porém, é preciso pagar pelo conteúdo. Saiba como assinar o Globoplay para ver o pay-per-view do BBB.

BBB 22: quem está no VIP e na Xepa? (04/02)

A informação corresponde à sexta-feira, 4, e pode ter sofrido alterações devido a prova do anjo:

VIP

Líder: Jade Picon



Jade Picon Lucas (pergaminho)



Bárbara (escolha da líder)

Eliezer (escolha da líder)

Laís (escolha da líder)

Vinicius (escolha da líder)

Xepa

Arthur

Brunna



Douglas

Eslovênia

Jessilane (pergaminho)

Linn

Maria

Naiara

Natália

Paulo André

Pedro Scooby

Tiago Abravanel

