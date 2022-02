BBB 22: participantes testam negativo para Covid-19, diz Globo

Emissora reforçou que nenhum dos brothers e sisters do reality foram diagnosticados com Covid e que todos os participantes estão com as respectivas doses da vacina

Todos os participantes do Big Brother Brasil (BBB 22) tiveram resultados negativos para a Covid-19, confirmou a TV Globo na noite desta quinta-feira, 3. Os testes foram realizados na tarde de hoje entre os jogadores, após internautas questionarem tosses do cearense Vyni e após diagnóstico positivo de Luciano, primeiro eliminado do reality, para a doença. A conclusão do resultado foi divulgada pela emissora sob justificativa de "promover a transparência".

"Assim como fizemos na edição do ano passado, por precaução, os participantes do BBB foram testados e apresentaram resultados negativos para presença de Covid-19. Continuamos seguindo nossos rígidos protocolos de segurança. Todas as medidas e cuidados foram adotados com a mesma responsabilidade que permitiu que as duas últimas edições do programa fossem concluídas com segurança e sucesso. A saúde de todos é sempre prioridade", informou a emissora através de nota.



Ainda, os participantes são acompanhados constantemente pela equipe médica do programa e serão testados para a Covid-19 sempre que necessário. "Importante também relembrar que todos os participantes do BBB 22 tomaram as respectivas doses da vacina - item obrigatório para a participação no reality", reforçou a TV Globo. Durante o pré-confinamento, os participantes também realizaram testes e foi o resultado positivo de três deles que impediu a entrada de três participantes do camarote na estreia: Linn, Jade e Arthur entraram dias após 17 de janeiro por terem sido diagnosticados com Covid.

Produção também reforçou que os profissionais da equipe do reality são testados constantemente e utilizam sempre equipamentos de segurança. "Além disso, uma higienização rigorosa é feita em todos os produtos que entram na casa, como alimentos, itens de uso pessoal e materiais usados em festas e provas, que passam por assepsia extra ao final de cada montagem", finalizou.

Na tarde de hoje, 3, os brothers começaram a ser chamados ao confessionário para realizarem o teste para a doença. "Assim como na edição do ano passado, por precaução e seguindo nossos rígidos protocolos de segurança, todos os participantes serão testados, com os respectivos resultados divulgados", comunicou a empresa.

