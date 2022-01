BBB 22: após Tiago Abravanel usar produto Avon, marca alfineta Jequiti

Patrocinadora do BBB 22, a Avon publicou uma foto do ator e cantor usando um de seus produtos. O participante é neto de Íris, fundadora da Jequiti. Os perfis das empresas no Twitter trocaram ironias; confira

Durante uma ação realizada no BBB 22 na tarde dessa quinta-feira, 20, o ator Tiago Abravanel usou produtos da marca de cosméticos Avon, que é patrocinadora do reality show. O participante é neto de Íris, fundadora da Jequiti, uma concorrente da Avon. Usando esse detalhe, a marca publicou uma foto do brother usando um de seus produtos com a legenda: “Abrava[nel] descobriu que a brava para cuidar da pele sou eu”.

Pouco depois, o perfil oficial da Jequiti respondeu o tweet da Avon de forma divertida. “Pode testar À VONtade, mas quando está no sangue, está no coração”, escreveu a marca da família Abravanel. Confira abaixo os tweets das duas empresas:

Pode testar A VONtade, mas quando ta no sangue, ta no coração…

BBB 22: quem é Tiago Abravanel?

Tiago Abravanel, de 34 anos, é ator, cantor, apresentador e empresário. Veio de uma família de artistas: neto de Silvio Santos, iniciou a carreira no teatro aos 17 anos e atuou em peças como "Haispray" e "Tim Maia – Vale Tudo". Ele estreou nas novelas da TV Globo em 2012, com um papel em "Salve Jorge" e depois atuou em "Joia Rara" e "Pega Pega", além de ter participado de outros programas da casa. Tiago também atuou como dublador em vários filmes infantis.

Tiago destaca que gosta muito de dançar e cantar e se considera uma pessoa amiga e carinhosa. Apaixonado pelo Big Brother Brasil, opina que é um programa feito para jogar: “BBB não é sobre precisar, é sobre querer. E eu quero muito”. Enquanto espectador, é fascinado pelo reality e gosta de ficar antenado a todo instante no programa.

Para o ator, o BBB 22 é a realização de um grande sonho de fã. “Viver a experiência é a realização daquilo que eu sempre assisti”, comenta. Sua estratégia será viver intensamente sem esquecer que se trata de um jogo.

Este ano, a dinâmica de participantes do grupo Camarote e do grupo Pipoca se mantém na edição de 2022. Dentre os nomes de famosos especulados para o reality, estão a influencer Jade Picon e as cantoras Linn da Quebrada e Naiara Azevedo. Confira a a lista dos participantes confirmados até agora:

