BBB 22: internautas associam Pedro Scooby a Paulo Freire; entenda

Pedro Scooby tem sido sarcasticamente associado ao educador Paulo Freire, considerado o patrono da educação brasileira. Internautas destacam comentários do surfista sobre educação, feitos no BBB 22

Após comentar aspectos relacionados à educação, o surfista Pedro Scooby tem sido sarcasticamente associado ao educador Paulo Freire, considerado o patrono da educação brasileira. Confinado no Big Brother Brasil 22 (BBB 22), ele afirmou que os exercícios de casa dos estudantes foram “criados para punir” e “a gente segue achando isso normal”.

Em outro momento, Scooby declarou que as escolas “não são adaptadas a lidar com crianças que tenham qualquer visão diferente da convencional”. Por isso, segundo ele, “uma criança ligada à arte, os pais têm que procurar uma escola de arte focada nisso, porque as escolas convencionais não têm essa ligação”.

Formado em Direito, Paulo Freire é autor de Pedagogia do Oprimido, o terceiro livro mais citado em trabalhos acadêmicos de ciência sociais. Paulo propõe um ensino por meio de uma dialética com a realidade, se opondo a uma educação tecnicista. As contribuições do falecido autor mudaram percepções mundiais de educação popular.

