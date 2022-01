BBB 22: Jade Picon encosta em maçaneta e vira meme na internet

A influenciadora digital Jade Picon, que chegou nesta quinta-feira, 20, no Big Brother Brasil 2022, já se tornou meme em poucas horas

Jade Picon chegou ao Big Brother Brasil nesta quinta-feira, 20, depois de testar negativo para covid-19. Em poucas horas dentro do reality show, já se tornou meme entre os internautas porque colocou a mão na maçaneta de uma porta.

Os comentários engraçados começaram depois que a Globo divulgou que a influenciadora digital “não toca em maçaneta, botão de elevador e descarga. Sempre dá descarga com o pé”.

Quando entrou na casa, pessoas nas redes sociais notaram que alguém da equipe do programa abriu a porta para ela. Mas, minutos depois, foi flagrada com sua mão na maçaneta de um dos quartos.

“E no fim ela tocou a maçaneta. Uma nova mulher”, brincou um perfil. “A Jade pegou na maçaneta. Repetindo: a Jade pegou na maçaneta”, escreveu outro.

“A mulher não tocava em maçaneta. Teve contato com pobres e agora toca. O impacto da pobreza na vida de Jade Picon, entenda”, comentou um usuário.

“Arthur Aguiar ainda nao traiu a mulher na casa e a Jade Picon tocou em maçaneta. O BBB muda as pessoas”, disse outra pessoa.

A influenciadora digital é uma das integrantes do grupo “Camarote”. Ela entrou hoje, 20, no reality show junto com Arthur Aguiar e Linn da Quebrada, que também tinham testado positivo para coronavírus antes de entrar na casa.

