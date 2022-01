BBB 22: Jade, Arthur e Linn entram na casa e surpreendem elenco

Os três nomes confirmados do grupo camarote entraram hoje, 20 (20/01), na casa do BBB 22. Famosos foram diagnosticados com Covid-19 e não entraram na estreia do reality, na última segunda, 17

Hoje, 20 de janeiro (20/01), os três participantes restantes do Big Brother Brasil (BBB 22) entraram na casa mais vigiada do Brasil: Jade Picon, Arthur Aguiar e Linn da Quebrada - todos do grupo camarote - foram diagnosticados com Covid-19 e não entraram no reality apresentado por Tadeu Schmidt durante a estreia, no último dia 17 de janeiro.

Linn foi a primeira a chegar, seguida de Arthur e Jade. Os demais brothers estavam divididos entre a academia e a cozinha, quando se deram conta que a porta tinha sido aberta. O clima foi de empolgação e o elenco seguiu para apresentar a casa aos novatos.

Os três participantes já participam hoje de prova de imunidade. Os participantes famosos terão a mesma chance dos anônimos em garantir mais uma semana de jogo: segundo o cronograma divulgado pela emissora, o grupo se dividirá em duplas e a imunidade vale para ambos. Na prova do grupo pipoca, Bárbara e Laís levaram a melhor e estão garantidas por mais uma semana de jogo.

"Quando eu descobri que estava com Covid, eu fiquei com medo de não vir mais", contou Linn, explicando para os brothers o motivo do adiamento da entrada dos três participantes. Jade quis se inteirar com os brothers sobre o cronograma da semana. "Eles não avisam?", se surpreendeu a influenciadora.

A bailarina Brunna Gonçalves ajudou Jade a encontrar um local nos quartos, que estão com as camas todas ocupadas. "Podemos revezar", contou Brunna. Já Linn brincou que pode dormir em qualquer lugar da casa. "Eu já estou acostumada", tranquilizou.

Este ano, a dinâmica de participantes do grupo Camarote e do grupo Pipoca se mantém na edição de 2022. Confira a lista de nomes dos participantes confirmados no BBB 22:

BBB 22: quanto tempo vai durar?

A edição de 2022 do BBB começou no dia 17 de janeiro (17/01) e está prevista para ter mais dias de confinamento do que o BBB 21, que teve 100 dias de interação entre os participantes. Porém, informação ainda não foi confirmada pela produção da TV Globo. Assim como aconteceu na última edição, o BBB 22 contará com um programa extra e especial em que os participantes irão se reencontrar após a grande final para “lavar roupa suja” e confraternizar. No BBB 21, o especial foi chamado de “Dia 101”.

BBB 22: veja as mudanças nas dinâmicas do jogo

Festa e o cinema do líder ganharão novas dinâmicas: antes de iniciar a celebração do “novo líder”, os participantes agora poderão comprar itens adicionais com suas próprias estalecas para deixar a festa ainda mais turbinada.



A novidade do cinema do líder será para o público: o filme exibido para os brothers será transmitido na Sessão Cinema do Líder, nas noites de terças-feiras na TV Globo.

A editoria do BBB no site Receitas.com vai ensinar a fazer pratos inspirados nos que os participantes consomem na casa.

Além disso, na #RedeBBB, a programação chegará com atrações de segunda a sexta-feira: Bate-Papo BBB com o eliminado, Parada BBB e Mesa BBB, entre outros formatos, estão confirmados para a próxima temporada.

CAT BBB será apresentado por Dani Calabresa, que substitui o humorista Rafael Portugal, que não renovou seu contrato com a Globo.

