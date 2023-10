Rachel Sheherazade é expulsa de A Fazenda

Jornalista Rachel Sheherazade está fora do reality show "A Fazenda" Crédito: Reprodução/RecordTV

A jornalista Rachel Sheherazade está fora de "A Fazenda 15". Após briga generalizada envolvendo a peoa e a influenciadora Jenny Miranda, a ex-apresentadora desrespeitou as regras do programa da Record TV ao colocar a mão no rosto da outra participante. A emissora também cancelou a quarta roça do programa. "Conforme a página 26 do Manual de Sobrevivência, são proibidas atitudes que podem colocar em risco a integridade física de outros, sejam eles do elenco ou da produção do programa", informou a Record para os demais peões em aviso na tarde desta quinta-feira, 19.

"Por conta de uma atitude contra a fazendeira Jenny, a participante Rachel está fora do jogo. A cena que levou a direção do programa a tomar essa decisão será mostrada para o público do programa de hoje", continua o aviso. A atração apresentada por Adriane Galisteu vai ao ar por volta de 23 horas na TV aberta. Conhecida por suas fortes opiniões e posicionamentos políticos fora da casa, Rachel conquistou grande parte do público do reality e, nas redes sociais, saltou de 825 mil seguidores no Instagram para 2 milhões e 400 mil.



A Fazenda: quem é Rachel Sheherazade?

Natural de João Pessoa, na Paraíba, Rachel Sheherazade Barbosa se formou em Jornalismo na Universidade Federal da Paraíba (UFPB). Iniciou sua carreira no telejornalismo em canais afiliados na sua cidade natal. Em 2011, Sheherazade criticou o Carnaval da Paraíba em um vídeo, que tomou proporção nacional e chegou ao Silvio Santos, que a chamou para compor a bancada do jornal “SBT Brasil” ao lado de Joseval Peixoto. Entre 2011 e 2020, ela foi a âncora do principal telejornal do canal SBT, ao lado de grandes nomes do jornalismo. Rachel também colecionou polêmicas por expressar sua opinião ao transmitir as notícias.

No ano de 2017, Sheherazade ganhou o Troféu Imprensa e no momento de receber o prêmio, Silvio Santos chamou a atenção da âncora, e disse que não a tinha contratado para dar opiniões, mas sim para ler notícias.

O momento foi visto pelo Ministério Público como um constrangimento do apresentador com a jornalista, e o órgão entrou com uma ação coletiva para que Silvio pagasse uma indenização para Sheherazade.