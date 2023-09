Jaquelline Grohalski na Fazenda 15: conheça ex-BBB e suas polêmicas

Em sua passagem pelo Big Brother Brasil 2018, a então biomédica foi a segunda eliminada do programa em paredão com Mahmoud Baydoun e Gleici Damasceno. Após a saída, Jaquelline decidiu investir na carreira de influencer e até na cena musical.

Com mais de 2 milhões de seguidores, a modelo e ex-BBB Jaquelline Grohalski foi um dos nomes anunciados na 15ª edição de “ A Fazenda ”. A peoa não é estreante na rede Record e já possui experiência prévia com outro reality da emissora, “A Ilha”.

Jaquelline Grohalski na Fazenda 15: ex-BBB 18

Antes mesmo de entrar no BBB 18, Jaquelline causou incômodo entre os internautas com foto nas redes sociais ao lado do ex-BBB 17, Marcos Harter. O médico foi expulso do reality após acusações de agressão à sister Emily Araújo.

“Esclarecimentos: Jaqueline não tem nenhum tipo de contato com Marcos Harter, a foto que está circulando é mais uma dentre outras milhares tiradas durante as férias”, escreveram os os administradores do perfil de Jaquelline.



Ao ser eliminada com 65,25% dos votos, a participante declarou: “Eu fui eu mesma. Entrei para viver cada segundo. Eu fui amiga, fui parceira, eu não prometi nada a ninguém…”, mas recebeu críticas da plateia.

Jaquelline Grohalski na Fazenda 15: polêmicas

Jaquelline Grohalski também foi retirada do reality show LGBTQIAP +, “Cruzeiro Colorido”, seguindo postagens que apresentavam apoio ao ex-presidente Jair Bolsonaro. A modelo seria a apresentadora do programa antes dos tweets polêmicos.