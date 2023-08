BBB 24: Mudanças na votação devem eliminar ‘plantas’; saiba mais

Tadeu Schmidt anunciou mudanças na votação do paredão do Big Brother Brasil 2024 (BBB 24) em evento da Globo Crédito: Paulo Belote/Globo/Divulgação

Com estreia marcada para janeiro de 2024, a próxima edição do Big Brother Brasil (BBB) promete trazer diversas novidades tanto para os participantes quanto para o público. Realizado na noite de quinta-feira, 24, o Conexão Liderança 2023, reuniu grandes nomes da Rede Globo e anunciou novidades para o BBB 24. Comandado por Tadeu Schmidt, o apresentador revelou atualizações na votação dos paredões. Uma das novidades para 2024 que pegou o público de surpresa, foi a modalidade de voto único por CPF. Além disso, as votações na "primeira fase" do programa será para salvar os participantes do paredão.

De acordo com informações do colunista Lucas Pasin, do portal Splash, o programa será dividido por “fases”, no qual a primeira o público deverá votar para salvar os brothers, já na “segunda fase”, a votação será para eliminar do programa. As mudanças na votação vão contribuir para a eliminação de “plantas” – aqueles participantes que não se destacam e, consequentemente, possuem torcida reduzida – ainda no início do programa. TUDO SOBRE BBB Notícias, atualizações e novidades sobre o Big Brother Brasil BBB 24: Votação no paredão pode ser por CPF Os mutirões de votos para os participantes permanecerem ou não no Big Brother Brasil (BBB) podem acabar. Em imagem compartilhada da reunião de lideranças da Rede Globo, um novo projeto de votação de enquete foi apresentado, com voto único por CPF. Na prática, a escolha continua aberta ao público, mas busca impedir a ação de sistemas computadorizados, como bots, que possam impactar no resultado. A possível mudança pode acontecer na próxima edição do reality show, o BBB 24, mas a emissora não revelou detalhes sobre o funcionamento ou como a implementação acontecerá. ENTENDA Globo investiga briga nos bastidores de "Vai que cola"