Bil Araújo revela que teve infecção urinária em "No Limite" e critica Globo

Arcrebiano, conhecido como Bil Araújo, é um dos peões de "A Fazenda 13". Famoso pelas suas participações nos programas "Big Brother Brasil" e "No Limite", ele encara seu terceiro reality do ano. Durante uma conversa com os outros peões, ele falou sobre o problema de saúde que teve durante o "No Limite" e mostrou sua indignação com a emissora por não ter mostrado o que aconteceu na transmissão.

Apesar de ter saído por votação do "No Limite", Bil disse na coletiva de imprensa de "A Fazenda" que tinha outros motivos por trás de sua eliminação, como um problema de saúde. Porém, não entrou em detalhes devido "questões contratuais" e afirmou que o público não sabia o que realmente tinha acontecido em "No Limite".

Durante uma conversa com Erasmo Viana e Aline Mineiro, Bil entrou em detalhes sobre o que houve pela primeira vez. Segundo o peão, ele pegou uma infecção urinária enquanto disputava pelo prêmio de R$500 mil. "Sabe aquele reality que todo mundo emagrece? Eu peguei infecção de urina lá. Foi bem pesado!", declarou.

Ele contou que recebeu antibióticos pela equipe médica do programa, mas deu a entender que precisou deixar o jogo após não ter se recuperado. Bil mostrou sua indignação com a emissora por não ter revelado a história ao público. "Se eles tivessem mostrado tudo. Só que a galera não sabe", disse.

O participante ainda disse que o programa deve passar por mudanças em sua próxima edição e que os participantes de 2021 foram "cobaias". "A gente foi teste, né? A gente foi cobaia. Ano que vem eles vão mudar muita coisa, mas vai continuar esse prêmio", afirmou.

Erasmo deu sua opinião sobre o formato do reality e disse que não vale a pena o sacrifício no programa para ganhar apenas R$500 mil. "O prêmio é muito baixo perante os desafios", afirmou. Aqui comparando com lá, você tá num spa", opinou Aline Mineiro. "É totalmente diferente. Surreal", finalizou Bil.

