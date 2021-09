A Fazenda 13: Gui Araújo explica motivo do término com Anitta

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O mais novo participante de A Fazenda 2021, Gui Araújo, revelou o motivo do término com a cantora Anitta em conversa com os peões durante a tarde desta quarta, 15. Em conversa com o ex-De Férias com o Ex, Rico Melquiades, o influencer explicou a causa principal da separação: a mudança da cantora para Miami, nos Estados Unidos.

"A gente se dava bem pra caralh* e um jornalista descobriu, então para não estragar, a gente se antecipou e assumiu antes que virasse manchete”, comentou Gui ao peão. E sobre o fim do romance, complementou. "Ela já sabia que ia se mudar para os Estados Unidos, eu estava com contrato com outra emissora, tinha um programa diário. Eu não ia abrir mão nunca", justificou o modelo, referindo-se ao seu acordo com a MTV.

Gui ressaltou durante o papo a necessidade de ajudar a família com a oportunidade na emissora. "Estava em um momento legal, quase conseguindo dar um bagulho legal para a minha família. Não podia abrir mão, saca? Não sou mais novinho, tenho 34 anos", explicou, de forma crua. Já pela noite, Gui foi novamente questionado sobre seu relacionamento com a artista, mas, desta vez, por Tiago Piquilo.

"É verdade que no teu relacionamento com a Anitta, sinceridade profunda, você se apaixonou, você se envolveu naquele momento?", perguntou o cantor, que viralizou no último ano devido a sua cirurgia de aumento peniano. "Com certeza! Se tem uma coisa que eu faço é me apaixonar, às vezes eu não preciso nem estar namorando", brincou Gui Araújo. Em seguida, os peões e peoas vibraram com a resposta do modelo.

Gui Araújo em A Fazenda 13: namoro com Anitta

O namoro de Anitta e Gui Araújo começou após a quarentena provocada pela chegada do novo coronavírus. Anitta conheceu a casa dele, em São Paulo, mas o modelo passou a morar com ela em sua mansão no Rio. Eles ficaram sete meses juntos e o modelo protagonizou cenas quentes com a cantora no clipe de "Tócame", lançado em julho de 2020. Confira o clipe abaixo ou clique aqui para visualizar o vídeo:

Porém, no mesmo mês de lançamento da música, a jornalista Fábia Oliveira revelou que o relacionamento dos dois tinha acabado. Dias após a notícia da colunista do jornal O Dia, Anitta e Gui, respectivamente, confirmaram o término. Em postagem no Instagram Stories, Gui ressaltou que os dois não brigaram. "Meu carinho e minha admiração pela Larissa e pela Anitta só aumentaram esse tempo todo. Vida que segue", garantiu o influencer. O casal ficou junto por três meses.

A Fazenda 13: saiba o que aconteceu na estreia do reality show

Ontem, 14 de setembro (14/09), estreou "A Fazenda 13" na Record TV. Ao todo, são 20 participantes, entre eles Mileide Mihaile, Nego do Borel, Tati Quebra-Barraco e MC Gui. O programa apresentado por Adriane Galisteu já rendeu polêmicas. Na estreia, os peões participaram da primeira dinâmica para definir quem fica na sede e quem vai para a baia. Saiba mais sobre a estreia do reality show rural da TV Record.

