Enquete A Fazenda 2021: parcial do Paiol aponta vitória de Sthe Matos

Quatro influenciadores digitais disputam uma vaga no elenco de A Fazenda 2021. Enquete do O POVO aponta hoje, quarta, 15 de setembro (15/09), vitória de Sthe Matos no Paiol contra Alisson Jordan, Krawk e Mah Tavares

Resultado parcial de hoje, quarta-feira, 15 de setembro (15/09), aponta que a baiana Sthe Matos deve garantir uma vaga no elenco de A Fazenda 2021, que estreou ontem, terça, 12. Ela e outros três influenciadores digitais estão no Paiol, nova dinâmica do reality rural, separados da casa principal enquanto o público vota, por meio do TikTok, em quem deverá compor o elenco.



Até a publicação deste resultado, Sthe recebeu 54% dos votos. Em segundo lugar está Krawk, com 22%, seguido de Mah Tavares, com 16%. Por fim, Alisson Jordan recebeu 8% dos votos da enquete O POVO. O programa acompanhará o confinamento até 16 de setembro. O vencedor da dinâmica será anunciado na sexta-feira, 17, e se juntará ao resto da casa de surpresa durante uma festa.

A Fazenda 13: quem são os quatro participantes do Paiol?

Alisson Jordan

Natural de Rondônia, o dançarino profissional, Alisson Jordan foi o primeiro integrante do Paiol. O influencer ganhou notoriedade por meio do Tik Tok, onde compartilhava danças e Challengs. Em suas redes sociais, o coreógrafo possui mais de 1 milhão de seguidores no Instagram e 1,3 milhão no Tik Tok.

Mah Tavares

De Indaiatuba, interior de São Paulo, Mah Tavares ganhou popularidade na web devido a vídeos dublando filmes e desenhos. A influenciadora possui mais de 317 milhões de seguidores no TikTok e 2,1 milhões de no Instagram.

Krawk

O rapper piauiense Krawk entrou na competição para entrar no reality show rural. Compositor de trap, o músico acumula 2 milhões de de seguidores no Instagram, e 29,7 mil seguidores.

Sthe Matos

A baiana Sthefane Matos está na busca por uma vaga na disputa milionária. A influencer já protagonizou diversas polemicas, e se tornou conhecida após as longas brigas com o ex-namorado expostas em seu Instagram, que possui mais de 9 milhões de seguidores. Sthe também tem um conta recheada no Tik Tik, com 4,2 milhões de seguidores.

A Fazenda 2021: onde assistir ao vivo e online?

A nova temporada de A Fazenda será exibida ao vivo de segunda a sábado às 22 horas e 30 minutos, e aos domingos a partir das 23 horas e 15 minutos, na Record TV. Para assistir a programação online é necessário acessar a plataforma de streaming da emissora, o PlayPlus. Nele é possível acompanhar a transmissão completa de festas e provas.

A Fazenda 2021: conheça os participantes confirmados até agora

Até a terça, 14 de setembro (14/09), foram confirmados 20 participantes para a 13ª edição de A Fazenda. Ainda, por meio do Tik Tok, plataforma parceira do programa, quatro influenciadores digitais irão participar do Paiol - que consiste na disputa por uma vaga no jogo rural. Confira os nomes:

