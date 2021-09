A Fazenda 13: relembre a carreira de Tati Quebra Barraco

A mais nova peoa foi uma das confirmações mais esperadas no reality da TV Record. Relembre a carreira da cantora, considerada "Rainha do Funk"

A cantora Tati Quebra Barraco, de 41 anos, foi uma das participantes anunciadas pela Record para “A Fazenda 2021”. A mais nova peoa foi uma das apostas mais esperadas do reality e é considerada a Rainha do Funk brasileiro, uma das pioneiras no gênero pelo País.

Ela foi a quinta confirmada no programa. "As pessoas têm que ser verdadeiras, independente do jogo", declarou. Ela também disse o que acha que a fará ganhar o programa. "Acho que ser verdadeira do jeito que eu sou, falar o que eu acho, o que eu penso. Independente das circunstâncias, ser eu. Não sou atriz, não vou atuar"

Tati Quebra Barraco em A Fazenda: carreira da artista e vida pessoal

Tati bombou com o sucesso "Boladona" nos anos 2000 e se consagrou no mercado musical. Mãe de três filhos, se tornou avó aos 29 anos quando sua filha deu à luz Cauã - aos 15 anos de idade. Em 2016, o filho de Tati, Yuri, foi assassinado em uma operação da polícia militar na Cidade de Deus.

Tati Quebra Barraco em A Fazenda: carreira na política e outros reality shows

A cantora chegou a disputar o cargo de deputada federal pelo PTC (Partido Trabalhista Cristão) em 2010, mas não se elegeu. A rainha do funk também já estrelou em outro reality: como mentora do “Lucky Ladies”, do canal Fox Life, em 2015.

