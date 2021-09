 A Fazenda 13: conheça a nova integrante do reality, Solange Gomes

A modelo Solange Gomes ganhou notoriedade devido a participação no quadro "Banheira do Gugu" do Domingo Legal. Saiba mais sobre a nova peoa do programa, que começa hoje, 14 de setembro (14/09)

A ex-assistente de palco e modelo, Solange Gomes, de 47 anos, teve sua participação confirmada no reality show A Fazenda hoje, terça-feira, 14 (14/09). O anuncio foi feito pelo apresentador Luiz Bacci, durante o programa Cidade Alerta. A carioca ficou conhecida devido ao quadro "Banheira do Gugu", onde foi apelidada de "garota da banheira". A modelo também já fez ensaios fotográficos sensuais em que teve seu corpo estampado em capas de diversas revistas masculinas.

Em períodos carnavalescos, Solange já desfilou em escolas de samba, dentre elas Unidos do Porto da Pedra, Inocentes de Belford Roxo e Imperador do Ipiranga. No Instagram, a peoa acumula 330 mil seguidores, e trabalha no ramo da moda como digital influencer. A famosa tem uma filha, Sthephanie, de 21 anos. A menina é fruto de um ex-relacionamento com o cantor Wagner Dias, conhecido como Waguinho, pastor e ex-vocalista do grupo de pagode Os Morenos. Em 2004, Solange abriu queixa contra o ex, que foi preso por não pagar a pensão.

Em julho deste ano, Solange Gomes revelou ter ficado com Arthur Aguiar, ex-marido de Mayra Cardi. Em entrevista divulgada pelo colunista Léo Dias, do Metrópole, a modelo afirma ter gostado do momento. "Gostoso igual sorvete de creme. Eu amo sorvete de creme. É meu preferido", elogiou ela.

Seu nome entrou novamente nos holofotes da mídia durante sua participação no programa Sensacional, de Daniela Albuquerque, na RedeTV!. Solange citou ter realizado dois abortos, e revelou que acabou dispensando um homem ao descobrir que ele era trans. Após as declarações, a modelo foi algo de críticas na web.

Até a última segunda, 13 de setembro (13/09), foram confirmados treze participantes para a 13ª edição de A Fazenda. Confira os nomes:

