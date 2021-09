A Fazenda: Bil conversou com Juliette antes de entrar em seu último reality

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Depois de participar de três realities em menos de um ano, o capixaba Arcrebiano Araújo, mais conhecido como Bil, revelou durante o confinamento de A Fazenda 2021 que essa é a sua última participação em realities.

Foi durante uma conversa com o peão Victor Pecoraro, que o modelo revelou estar cansado e que este seria o seu último reality show. "É o meu último, é desgastante, mano, não é fácil não. E eu fiz os três maiores", disse o modelo.



Ele também disse que ainda mantém amizades do BBB 21, e que consultou a campeã Juliette antes de aceitar a proposta de A Fazenda. "No último, eu mantive as amizades com a Juliette, com a Sarah, com o Gil, são os que eu converso ainda. A galera até vê, declarou torcida para mim, mas a gente não se fala muito. Antes de vir pra cá eu falei com a Juliette, falei com ela, perguntei: 'e aí, você acha que rola?'", contou.



Em sua trajetória como participante de reality, Bil ficou em evidência após seu romance polêmico com a cantora Karol Conká, no BBB21. Em "No Limite", ele desistiu de participar por não aguentar os desafios do reality e agora, em "A Fazenda 13", ele promete ir até o fim.

