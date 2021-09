A Fazenda 13: Dayane Mello e Valentina Francavilla são confirmadas

As novas peoas estarão no reality, que começa na próxima terça, 14, e será apresentado por Adriane Galisteu

Mais duas peoas foram confirmadas em A Fazenda 13 nesta sexta, 10: a modelo Dayane Mello, conhecida por sua participação no BBB da Itália; e a italiana Valentina Francavilla, conhecida por integrar o elenco do Programa do Ratinho. As duas novas participantes foram anunciadas durante o programa 'Hora da Venenosa', da TV Record.



O reality será apresentado por Adriane Galisteu, que já adiantou como pretende agir na condução do reality. "Meu papel não é ser professora de ninguém, mas é conduzir da melhor maneira para quem está em casa. A gente tem que entregar entretenimento", declarou. "Não vou ser tão boazinha, os peões têm que seguir as regras".

As integrantes do reality se unem a outros sete nomes divulgados ontem. Dentre a lista de participantes confirmados, estão o influencer Bil Araújo (Arcrebiano); o cantor Nego do Borel; e Liziane Gutierrez, conhecida por ter desacatado agentes da polícia brasileira durante uma festa clandestina.

Dayane Mello em A Fazenda: participação no Grande Fratello Vip

A brasileira ficou em quarto lugar no reality italiano e ganhou destaque na mídia brasileira após ter muito apoio dos brasileiros durante sua participação: ao todo, Mello foi indicada a 11 paredões e conseguiu se salvar. Entretanto, ficou em quarto lugar no Big Brother italiano.

Famosos chegaram a declarar declararam apoio à participante brasileira. No programa Mais Você, Ana Maria Braga comentou sobre a modelo, e o youtuber Felipe Neto ensinou como votar, à época, para a modelo ganhar o programa. A estadia no reality não foi nada fácil para Dayane durante o confinamento: ela chegou a se declarar bissexual para uma das participantes, sofreu com comentários considerados xenofóbicos e perdeu o irmão durante o confinamento, mas optou por continuar no programa.

Pouco querida pelos italianos durante o Big Brother, os telespectadores do programa italiano iniciaram um movimento para eliminar Gilberto do BBB 21, como uma vingança pela presença de uma brasileira na final do reality na Itália.

Valentina Francavilla em A Fazenda: assistente do Ratinho

A italiana é assistente de palco do apresentador Ratinho desde 2009. Ao divulgar a estadia no reality da TV Record no Twitter, comemorou: "Não via a hora de contar para vocês, sim eu estou na Fazenda!", comentou. "Espero que vocês torçam muito por mim, estou contando muito com a ajuda de vocês".

Com cerca de 1 milhão de seguidores no Instagram, Francavilla é mãe de um menino de três anos e prometeu "impactar e fazer a diferença" no reality, que está em sua 13º edição.

