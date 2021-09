A Fazenda 13: saiba quem é a participante Liziane Gutierrez

Os novos participantes de "A Fazenda 13" já estão confinados e durante o programa "Hoje em Dia" da RecordTV foi revelado o nome de sete peões. Na coletiva de imprensa também foram apresentadas as novidades da edição de 2021, que estreia no dia 14 de setembro.

No programa, Adriane Galisteu afirmou que tem se preparado muito para sua estreia e já adiantou como pretende agir na condução do reality. "Meu papel não é ser professora de ninguém, mas é conduzir da melhor maneira para quem está em casa. A gente tem que entregar entretenimento", declarou. "Não vou ser tão boazinha, os peões têm que seguir as regras".

A equipe da RecordTV também informou quais novidades o público irá ver na nova edição. Uma delas é a inclusão de novos animais, como vacas com chifres. O programa também oferecerá a partir desta edição o serviço de payperview, que já havia sido pedido em edições passadas. Com diversas câmeras, o público poderá assistir o reality 24 horas por dia, através do Playplus, o serviço de streaming da emissora.

Ao todo são 20 participantes, mas no programa apenas sete dos peões foram revelados. Rodrigo Carelli, diretor do núcleo de realities da emissora, revelou como é feita a escolha do elenco: primeiro é feita uma lista com possíveis nomes. Ao contatar cada um, o diretor verifica se realmente há interesse pelo prêmio, ou se o candidato quer apenas "aparecer".

Confira sete peões de "A Fazenda 13":



1. Victor Pecoraro

O primeiro participante revelado foi o ator Victor Pecoraro, conhecido pelos trabalhos em "Chocolate com Pimenta" na TV Globo, "Os Dez Mandamentos" na Record e "As Aventuras de Poliana" no SBT. É casado com a modelo Renato Muller, com quem tem duas filhas, Sophia e Rebekah.

"Estou indo pelo prêmio de 1 milhão e meio de reais", declarou. "Minha estratégia é cuidar dos bichinhos e podar as ervas venenosas", brincou.

2. Mussunzinho

O segundo nome apresentado foi Mussunzinho, filho do humorista Mussum. Já atuou nas novelas "Caminho das Índias" e "América". Também foi apresentador da TV Globinho, no ano de 2010. O artista é casado há três anos e tem um filho.

Mussunzinho afirmou que pretende entrar de coração aberto no programa e o público irá conhecê-lo de verdade. "Meu público me conhece pelos personagens, eu não tenho uma vida pública aberta. Eles poderão me conhecer agora".

3. Liziane Gutierrez

Conhecida pelas plásticas e polêmicas, Liziane Gutierrez foi a terceira participante confirmada de A Fazenda 13. A modelo saiu na mídia internacional, no ano de 2015, ao afirmar que o cantor Jason Derulo a abandonou em Las Vegas após ela se recusar a fazer sexo com ele. Em 2016, Liziane acusou Chris Brown de ter socado seu rosto, mas o caso foi arquivado por falta de provas. Dois anos depois, foi expulsa da área VIP do show de Dua Lipa ao usar uma camiseta com a hashtag "Ele sim" em apoio a Jair Bolsonaro.

"Eu não procuro barraco, porém não fujo deles", afirmou a modelo. Durante a coletiva de imprensa, Liziane foi questionada se entra em brigas por mídia, mas negou. "Não mudo minha personalidade se tem câmera ou não. Nunca fiz barraco para aparecer", declarou. "Vocês vão conhecer um lado que vai além da personalidade forte e dos barracos. Vocês vão conhecer uma Liziane Gutierrez totalmente diferente, que vocês vão amar ou odiar".

4. Nego do Borel

Em meio às denúncias de violência doméstica, Leno Maycon, conhecido como Nego do Borel foi o quarto peão confirmado. O artista é acusado de agressão pela ex-namorada, Duda Reis. O cantor já lançou três álbuns e entre seus principais sucessos na música estão "Me Solta" e "Você Partiu Meu Coração".

Nego acredita que o público irá conhecê-lo melhor através do reality. "Eu sei quem eu sou e a Fazenda dá oportunidade para o Brasil conhecer as pessoas", declarou. O artista também afirmou que não pretende mencionar os processos que estão sendo movidos contra ele. "Não quero falar sobre minha ex, está tudo nas mãos da justiça. Algumas coisas eu tenho que falar, porque fui injustiçado", afirmou.

5. Tati Quebra-Barraco

Tatiana dos Santos Lourenço, conhecida como Tati Quebra-Barraco, foi a quinta confirmada. É cantora e compositora de funk e ficou conhecida por falar abertamente em suas canções sobre sexo, empoderamento feminino, independência e amor próprio. Seus maiores sucessos são "Boladona", "Desce Glamourosa", "Sou Feia Mas Tô na Moda" e "Dako é Bom".

"As pessoas têm que ser verdadeiras, independente do jogo", declarou. Ela também disse o que acha que a fará ganhar o programa. "Acho que ser verdadeira do jeito que eu sou, falar o que eu acho, o que eu penso. Independente das cirscustâncias, ser eu. Não sou atriz, não vou atuar".

6. Bil Araújo

Arcrebiano, conhecido como Bil, entra em seu terceiro reality no ano de 2021. Ele ganhou fama após participar do Big Brother Brasil 2021. Logo em seguida, entrou para o elenco de No Limite e agora faz parte de A Fazenda 13.

Bil afirmou que, diferente do BBB21, onde se envolveu em um relacionamento com Karol Conká, não pretende se relacionar com ninguém. Ele também diz que está indo para o reality com o objetivo de ganhar o prêmio em dinheiro.

7. Mileide Mihaile

Empresária e ex-esposa de Wesley Safadão, Mileide Mihaile foi a sétima participante confirmada. Ela é mãe de Yudhy, fruto do relacionamento com o Safadão. O ex-casal tem uma relação conturbada e já tiveram diversas polêmicas expostas na mídia.

"Não tenho medo de nada, estou pronta para qualquer situação", disse Mileide sobre o reality. Na coletiva de imprensa, a empresária foi questionada se o filho ficaria com Thyane Dantas, atual esposa de Wesley Safadão. As duas não mantém um bom relacionamento, pois Thyane era supostamente amiga de Mileide quando se envolveu com o cantor, ainda casado. A peoa respondeu que o filho ficará com o pai e a avó.

