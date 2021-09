A Fazenda 13: conheça o ator Victor Pecoraro, confirmado no reality

O novo peão já passou por novelas na Globo, Record e SBT, mas também já se arriscou na política. Relembre a carreira do ator confirmado na estreia do reality na próxima terça (14/09)

O ator Victor Pecoraro, de 43 anos, foi um dos participantes anunciados pela Record para “A Fazenda 2021”. O mais novo peão foi o primeiro integrante da edição a ser anunciado. O paulistano já participou de novelas como Chocolate com Pimenta e Os Dez Mandamentos, além de participar da Dança dos Famosos - Nego do Borel, outro confirmado no reality, também já participou do quadro. Victor é paulistano, casado desde 2012 e tem duas filhas.

"Estou indo pelo prêmio de 1 milhão e meio de reais", declarou. "Minha estratégia é cuidar dos bichinhos e podar as ervas venenosas", brincou.

Victor Pecoraro em A Fazenda: carreira do artista

Victor estreou na TV em 2002, ao fazer uma participação na novela do SBT, "Marisol". Mas se tornou um galã após sua estreia na TV Globo com "Chocolate com Pimenta", em 2003. Após participar de outras tramas na emissora global, Pecoraro se dividiu entre o SBT e a Record, participando das tramas "As Aventuras de Poliana" e "Os Dez Mandamentos". O último trabalho de Pecoraro foi no reality "Fábrica de Casamentos", no qual oficializou sua relação com a influencer Renata Müller.

Victor Pecoraro em A Fazenda: carreira na política

Victor chegou a concorrer ao cargo de vereador no município de São Caetano do Sul, na Grande São Paulo. Porém, só recebeu 71 votos e não conseguiu se eleger. Em entrevista ao portal "Notícias da TV", ressaltou que não ficou triste com a baixa quantidade de apoios e os elencou como "considerável".

"Em cinco dias, 71 votos? Vejo como um grande começo de um início na política. Não fiquei chateado, na verdade, tive muitas experiências com as pessoas de perto e evoluí como pessoa podendo ouvir a população e as insatisfações delas", concluiu. Segundo ele, um dos projetos em pauta era a ressocialização de pessoas em situação de rua. "Minha cidade não tem atendimento bom para as artes", reivindicou em entrevista ao "Hoje em Dia".

