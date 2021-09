A Fazenda 13: onde assistir, horário e participantes

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

A Fazenda 13, reality show da Record, estreou nesta terça-feira, 14 de setembro (14/09). Nesta temporada, o programa inicia com novidades - após a saída de Marcos Mion da Record TV, a apresentadora Adriane Galisteu assume o comando do reality show. Ao todo, 20 participantes compõem o elenco, dentre eles celebridades, cantores, influencers, modelos e youtubers.

Além da nova apresentação, o reality show rural traz uma dinâmica inédita. Desta vez, quatro influenciadores digitais estão disputando uma vaga no jogo, por meio do Tik Tok, plataforma parceira do programa. A escolha do novo participante será feita pelo público, que acompanhará o confinamento durante 3 dias, de 14 a 16 de setembro. O vencedor será anunciado na sexta-feira, dia 17 de setembro.

Para ganhar o prêmio de R$ 1,5 milhão, o competidor deve ficar três meses confinado na casa rural realizando atividades diárias como cuidar de animais, e participar de provas e roças. Quem resistir ao trimestre, torna-se o novo milionário do país. Na última edição, a vencedora foi a cantora e influencer Jojo Todynho.

A nova temporada de A Fazenda será exibida ao vivo de segunda a sábado às 22 horas e 30 minutos, e aos domingos a partir das 23 horas e 15 minutos, na Record TV. Para assistir a programação online é necessário acessar a plataforma de streaming da emissora, o PlayPlus. Nele é possível acompanhar a transmissão completa de festas e provas.

A Fazenda 13: como votar nas enquetes do R7?



Para participar da votação é necessário seguir alguns passos:

Você precisa acessar o portal do R7

Ao entrar no site, é necessário ir na barra de guias, localizado na parte superior da tela, em seguida clicar na opção: A Fazenda

Após o clique você será direcionado a enquete. Em seguida é só votar no peão que você quer eliminar e confirmar ‘Sou humano’

Você pode votar quantas vezes quiser.

Até a terça, 14 de setembro (14/09), foram confirmados 20 participantes para a 13ª edição de A Fazenda. Ainda, por meio do Tik Tok, plataforma parceira do programa, quatro influenciadores digitais irão participar do Paiol - que consiste na disputa por uma vaga no jogo rural. Confira os nomes:

A Fazenda 2021: cronograma semanal dos participantes

Com a mesma dinâmica das outras edições, A Fazenda 13 contará com a seguinte grade:

Segunda-feira: Prova de Fogo

Terça-feira: Votação da Roça

Quarta-feira: Prova do Fazendeiro

Quinta-feira: Dia da Eliminação

Sexta-feira: Festa da Fazenda

Sábado: Melhores momentos da festa

Domingo: Resumo da semana

