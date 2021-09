A Fazenda 13: Gui Araújo é o primeiro fazendeiro da edição

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

A primeira Prova do Fazendeiro de A Fazenda 2021 consagrou Gui Araújo como o primeiro fazendeiro da temporada. O participante levou a melhor na prova contra Mileide Mihale, Erasmo Viana e Aline Mineiro. Em dinâmica de pontaria na estreia do reality, o quarteto eliminou os demais integrantes da casa e garantiu as vagas pela disputa do primeiro chapéu da casa. Erasmo Viana foi o peão que mais se destacou na pontaria da madrugada, ao eliminar Valentina, Tati e Liziane. Junto do ex-namorado de Gabriela Pugliesi, o ex-namorado de Anitta, a ex-Panicat e a ex de Wesley Safadão também garantiram uma vaga na disputa da noite de quarta, 15.

Além de ser imune à roça, cabe ao fazendeiro designar as tarefas da casa entre os participantes, resolver qualquer empate entre as votações e, o mais importante, indicar um peão ou peoa direto à roça. Espera-se que Gui oriente as tarefas durante a manhã da quinta-feira, 16 de setembro (16/09).

A Fazenda 13: como foi a Prova do Fazendeiro

A prova teve duas partes: na primeira, cada participante pegava uma vara e tentava colocar um total de 14 argolas nos suportes. Os três mais velozes iriam para a fase dois. Na segunda etapa da atividade, o intuito era acertar um total de dez argolas no suporte e formar com as letras a palavra "Fazendeiro". O mais veloz entre os dois participantes levava o chapéu.

Devido ao desempate da pontaria na última madrugada, participaram da prova Mileide Mihale, Gui Araújo, Erasmo Viana e Aline Mineiro. Na primeira etapa, Gui foi o primeiro a conseguir colocar todas as argolas em seu suporte.

Mileide não conseguiu colocar todas as argolas a tempo e seguiram para a segunda etapa da prova os participantes Aline e Erasmo. Na segunda etapa, a disputa ficou entre Gui Araújo e Erasmo Viana. O modelo de 33 anos e ex-affair de Anitta garantiu o primeiro chapéu da temporada.

