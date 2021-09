 A Fazenda 13: quem é Gui Araújo, novo participante confirmado do reality

A influencer Marina Ferrari, de 28 anos, teve sua participação anunciada e confirmada hoje, segunda-feira, 13, por meio do perfil oficial da A Fazenda 13 no Tik Tok. A mais nova participante ganhou notoriedade após compartilhar dicas de beleza nas redes sociais. Só no Instagram, a alagoana possui mais de 4 milhões de seguidores.



No vídeo oficial publicado, Marina afirma estar no pré-confinamento para a 13° edição do reality show. "Estou muito feliz e ansiosa por está participando dessa aventura louca. Estou aqui no quarto lindo, vendo série, treinando, aproveitando para descansar um pouquinho, porque esses dias eu não parei trabalhando bastante", declarou.

A influencer também diz que está indo para se divertir, mas se descreve como competitiva."Estou indo para me divertir, brincar, curtir e ser eu mesma sempre[...] Eu sou boa, mas quando eu sou ruim, eu sou a pior de todas. Mas também gosto muito de ser líder, de comandar porque sou muito competitiva. Gosto muito de provas, de ganhar e vou dar o melhor de mim", finalizou.

A trajetória de Marina Ferrari, participante da A Fazenda 13

A alagoana Marina Ferrari é influencer, empresária e youtuber. Seus primeiros passos no mundo digital foram dados quando tinha apenas 17 anos de idade, por meio de um vídeo postado em 2010, no seu canal na plataforma YouTube.

A influenciadora se tornou conhecida por dar dicas de penteados e maquiagem. Hoje, possui uma marca de maquiagem própria, uma linha de produtos para cabelos, e um salão de beleza com seu nome. A Marina Ferrari Store e o Espaço Marina Ferrari são os nomes de seus empreendimentos.

Marina conseguiu montar um império na web. Com mais de 4 milhões de seguidores no Instagram, 2 milhões no Tik Tok e 12 mil no Twitter. Nas redes sociais, a blogueira compartilha conteúdo sobre alimentação saudável, cabelo, maquiagem e também da dicas para quem quer empreender na internet.

Marina Ferrari: novo affair é ex-BBB

Segundo o colunista Léo Dias, do Metrópole, Marina está tendo um romance com o ex-brother Rodolffo. De acordo com o jornalista, o casal passou dois finais de semana junto em uma fazenda no interior de Goias. Após o descanso, seguiram para Goiânia, onde Rodolffo se apresentou. Porém, os boatos não foram confirmados nem pela influencer, nem pelo cantor.

Marina Ferrari: ménage com Boca Rosa?

Em 2018, um boato envolvendo o nome de Marina Ferrari e Bianca Andrada tomou conta da web. A polemica surgiu após uma festa da influenciadora GKay. Marina teria feito um ménage com seu namorado e Bianca Andrade, conhecida como Boca Rosa. As blogueiras não confirmaram a informação, mas também não negaram que se divertiram no dia.

